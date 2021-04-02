بسكويت الكيس الفاخر المقرمش احلى من الجاهز سهل وسريع بالخطوات

بسكويت الكيس مع اقتراب شهر رمضان الكريم تبدأ السيدات في تحضير أنواع مختلفة من الحلويات الخاصة بالعيد مثل بسكويت العيد والكعك وغيرها فهذه الحلويات ترتبط بالأعياد، وعلى الرغم من أن الكثير من السيدات تجيد عمله ولكن الأغلبية تقف أمامهم عدم وجود ماكينة متخصصة في ذلك، ولكن لا داعي للقلق بعد اليوم أصبح بإمكانك القيام بإعداد أنواع متنوعة من البسكويت دون الحاجة للمكينة، ولا تحتاجي بعد اليوم الذهاب للمخابز أو القيام بشرائه بأسعار كبيرة عند قيامك بعمل البسكويت سوف تتمتعي بتكلفة اقتصادية وطعم لا يقاوم. بسكويت الكيس الفاخر المقرمش طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الكيس في المنزل بطعم هش ولذيذ: المكونات: كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كيلو إلا ربع زبدة.

ربع كوب من اللبن.

5 حبات من البيض.

رشة فانيليا.

كوبان من السكر البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من النشادر. طريقة التحضير: نقوم بمزج الدقيق مع البيكنج بودر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس وتترك جانباً.

من ثم نقوم بخفق البيض مع الفانيليا ويتم إذابته في ربع كوب لبن ويضاف له ملعقة ممسوحة من النشادر وتقلب المكونات سوياً.

من ثم نقوم بإحضار المضرب الكهربائي أو اليدوي ونخلط السمنة مع السكر معاً حتى تذوب تماماً ونحصل على قوام كريمي، ويضاف لها البيض والفانيليا تدريجياً.

من ثم نضيف الدقيق تدريجياً مع العجن حتى تتشكل لدينا العجينة بالقوام اللين الناعم المطلوب.

نقوم بتشكيل العجين في كيس الحلواني ونشكل البسكويت في صينية مجهزة بورق الزبدة ويدخل الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 160.

يترك البسكويت حتى أن ينضج ويصبح ذات لون ذهبي من ثم يترك حتى يبرد ويرص في طاسة نظيفة برفق حتى لا يتكسر منكي لأن البسكويت يكون ناعم للغاية يختلف عن الكعك وبألف هنا وشفا. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70%

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