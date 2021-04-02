الملعقة السحرية ضعيها على البطاطس المقليه مش هتشرب زيت نهائي وهتكون مقرمشة جدا

البطاطس المقليه يمكن لجميع الأشخاص التي يفضل المؤكولات السريعة أن يتناول البطاطس المقلية بالطعم المقرمش اصبح بامكانهم ايضا يقوم بمتابعة هذا المقال لكي تتعلمي الطرق الجديدة في تحضير البطاطس المقرمشة بمعلقه واحده سحرية بها إلى بالإضافة إلى ذلك البطاطس المقرمشة، كما تدخل في تناول العديد من المأكولات المتعددة كما أنها من ضمن المحاصيل المنتشرة خلال هذه الأيام ولديها العديد من العناصر الغذائية المفيدة يمكننا أيضا أن نقوم بتناولها باشكال متعدده ولكن افضلهم أن تكون أصابع مقرمشة الملعقة السحرية ضعيها على البطاطس المقليه الملعقة السحرية ضعيها على البطاطس المقليه المكونات: اصابع البطاطس.

زيت للقلي كوب ونصف.

ملح.

ثلاث ملاعق من الخل.

نشا طريقة التحضير: أولا يفضل أن نقوم بتقشير البطاطس جيدا وغسلها بكميه وفيره من المياه.

ثم نقوم بتقطيع البطاطس على شكل اصابع أو الطريقة التي ترغبي فيها.

ثم نقوم بوضعها في وعاء نظيف في كمية من المياه الدافئة مع اضافة القليل من الخل والنشا.

ونقوم بوضع البطاطس نتركها لمدة نصف ساعة.

ايضا نقوم بتصفيته البطاطس جيدا من استخدام المياه الموجودة بها.

ونضعها فى زيت غزير ونقوم بتقليب البطاطس جيدا.

نقوم بإخراج البطاطس من الزيت ونضعها على مناديل ورقية البطاطس المقرمشة بالبيض المكونات: كيلو من البطاطس.

ثلاث ملاعق من الحليب.

بيضة واحدة.

خمس ملاعق من الدقيق.

خل زيت للقلي .

ملعقة من الملح طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس جيدا ويفضل أيضا أن نقوم بغسله.

ثم نقوم بتقطيعها على اشكال مختلفة بقطعة البطاطس.

ونضع هذه البطاطس في وعاء مليء بكمية من المياه الباردة مع الخل، والملح.

ونقوم باضافة البيض والدقيق ونخلط هذه المكونات جيدا مع البطاطس.

ثم نبدا بوضع طاسة بهذه التوفير ثم نقوم باضافة البطاطس بها.

ونقوم بالتقليب ولكن بعد دقيقتين من وضعها لكي لا يحدث أي خدوش بها اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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