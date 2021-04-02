سد الحنك وصفة مصرية أصيلة لمحبي الوصفات المصرية

تعتبر وصفة سد الحنك من ضمن الوصفات المصرية الأصيلة التي تحتوي علي مجموعة من المكونات السحرية التي تمنحك كمية كبيرة جدا من الطاقة والتدفئة، يتم إعداد الوجبة بسرعة وبخطوات بسيطة جدا وتحتوي علي مجموعة من المكونات البسيطة والمغذية في الوقت نفسة، العديد من المصريين يعرفون هذة الوصفة جيدا والعديد من سكان البلاد العربية الاخري لا يعرفون هذة الوصفة علي الإطلاق، نقدم لعشاق الأكل المصري هذة الوصفة العبقرية والمميزة جدا لتمنح الطاقة والحيوية ونقدم لحضراتكم أهم المكونات وخطوات الإعداد وطريقة التقديم.

مكونات سد الحنك المميزة جدا

الأكل المصري مميز جدا لبعض الأفراد في العديد من الدول العربية والأجنبية ويبحث عشاق الأكل المصري عن الوصفات والأكلات المصرية الأصيلة بصورة مستمرة، ويمكنكم إعداد هذة الوصفة بإتباع الخطوات التي نعرضها لحضراتكم الآن واليكم أهم المكونات

1/2 كوب دقيق أبيض.

1/3 سمن بلدي.

5 ملعقة كبيرة سمسم.

5 ملعقة كبيرة ماء ورد.

مكسرات حسب الرغبة.

يتم إعداد هذة الوصفة في أقل من 10 دقائق وبدون مجهود كما إن الخطوات بسيطة جدا، ونستعرض معكم الآن خطوات الإعداد.

خطوات عمل سد الحنك في المنزل

يتم إعداد سد الحنك في المنزل باستخدام المكونات البسيطة التي ذكرناها لحضراتكم، واليكم خطوات الإعداد

في وعاء عميق يتم وضع السمن البلدي حتي يذوب ويصبح مثل الزيت، نقوم بوضع الدقيق الآن.

يتم إستخدام ملعقة حشب طويلة والتقليب بصورة مستمرة وسريعة للحصول علي قوام ناعم ولين ومتماسك.

نقوم بوضع السمسم وماء الورد ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

تقدم في أطباق ويتم فردها جيدا ويوضع علي الوجة المكسرات المفضلة .

يمكن إستخدام اللبن لتخفيف القوام في حالة كان القوام يابس وغير لين ويضيف اللبن نكهة مميزة ولذيذة جدا لسد الحنك.