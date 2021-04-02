تخزين البطاطس نصف مقلية لشهر رمضان بدون أن تفسد

تخزين البطاطس نصف مقلية لشهر رمضان، ترغب الأمهات في شهر رمضان في تخزين العديد من أنواع الطعام والأصناف المختلفة ليسهل استخدامها في شهر رمضان حيث يتم إخراجها على الطهو فقط على عكس تحضير الطعام من بدايته فهو ما يستغرق الكثير من الوقت وخاصةً مع شهر رمضان والرغبة في التعبد قبل وقت الإفطار فيكون من الأسهل لو تم استخدام الأطعمة المخزنة مسبقًا ومن أكثر الأكلات الرمضانية التي تجد الكثير من الطلب هي البطاطس بمختلف أنواعها لذلك توضح طريقة تخزين البطاطس بدون أن تفسد للاستخدام في شهر رمضان.

حفظ البطاطس نصف مقلية

بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم وأيام قليلة تفصلنا عن هذا الشهر المبارك لذلك تبدء الأمهات بتحضير الطعام للتخزين من الآن ونقدم طريقة حفظ البطاطس في الفريزر لمدة طويلة بدون أن تفسد على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات البطاطس النصف مقلية

نحتاج لتخزين البطاطس النصف مقلية إلى:

مقدار البطاطس حسب الحاجة.

ملعقتين زيت نباتي وتجدد عند الحاجة.

مقدار من الماء المغلي مناسب لحجم البطاطس.

ملعقة من الخل كبيرة الحجم.

أكياس حفظ الطعام في الثلاجة.

نبدأ بتقطيع البطاطس على شكل أصابع طولية ونضعها في ماء مغلي ونضيف الماء مقدار ملعقتين زيت نباتي وكذلك ملعقة من الخل الأبيض. نترك وعاء البطاطس والماء على النار حتى يغلي الماء وتنضج البطاطس. عندما تصبح البطاطس جاهزة نرفعها عن النار واصغر من الماء لتوضع في ماء بارد وبعد ذلك نخرجها من الماء البارد لنجففها بشكل تام. توضع البطاطس في أكياس الحفظ للثلاجة ونضع معها مقدار ملعقة واحدة زيت مع فرد تلك البطاطس في الأكياس حتى تتشرب جميعها الزيت. ومن ثم توضع البطاطس في الثلاجة ليتم حفظها وتخرج عند الاستخدام ومن ثم تقلى في الزيت لدقائق بسيطة وبالهناء والشفاء.

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خطوات تخزين البطاطس النصف مقلية