أفضل طريقة لعمل الرقائق باللحمة المفرومة في المنزل والطعم تحفة

يعد الرقائق باللحمة المفرومة، من أشهي الأكلات المصرية المشهورة، ولكي تتمكن جميع النساء المصرية من طريقة إعدادها بطريقة شهية عليها معرفة الخطوات الصحيحة، لهذه الأكلة معزة خاصة جداً في قلوب المصريين، فهو أحد الوجبات الرئيسية علي السفرة المصرية، لأنه يتميز بمذاقه الخاص، فهو أحد الأكلات التي تقدم في جميع المناسبات، مثل العزومات و الأفراح، فهو من أشهي وألذى المأكولات المشهورة في مصر، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الرقائق باللحمة المفرومة، بأفضل الوصفات وأسهله.

مكونات عمل الرقائق باللحمة المفرومة في المنزل

سوف نقدم إلي حضارتكم من هنا مكونات عمل صينيةالرقائق باللحمة المفرومة وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة صغيرة مبشورة.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من عصير الطماطم.

2 كوب من الشوربة أو المرقة.

لفة من الرقائق الجاهز.

معلقة من الزبدة.

لحمة مفرومة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الرقائق باللحمة المفرومة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، ثم نضع فيها الزيت ونضيف إليه البصل المفروم والفلفل الأسود، ونبدأ نقلب حتي تأخذ اللون الذهبي. نقوم بإحضار عصير الطماطم نضعه علي البصل، ثم ننزل علهم بالشوربة أو المرقة المتوفر عندك في المنزل، ونتركهم يغلو شوية وبعد كده نرفعهم من علي النار. نقوم بإحضار الشوربة ونسقي بيها طبقات الرقائق حتي ننتهي من جميع الطبقات ونتركهم جانباً، ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزبدة. ونبدأ نضع فيها الطبقات وندهن بين كل طبقتين قليل من الزبدة، بعد خمس طبقات، يتم وضع اللحمة المفرومة المعاصجه، وبعد كدة نبدأ نكمل عادي تاني باقي الطبقات. نقوم بدهن الوجه جيداً بالزبدة وتقطع إلي مثلثات، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج ويصبح لون الصينية ذهبي، ثم تخرج من الفرن وتترك جانباً حتي تبرد وتقدم بالهناء والشفاء.