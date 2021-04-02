طريقة عمل شاي عدني بالحليب مثل الكافيهات

تعرف على طريقة عمل شاي عدني رائع في البيت مثل الكافيهات، فالجميع يحب تناول الشاي بعد الوجبات ويعتبر الشاي العدني من أفضل ما يتم تحضيره من أنواع الشاي واشتهر في عدن ثم إلى جميع البلدان لبحر الجميع تحضيره، لذلك يمكنكم التعرف على المكونات وخطوات التحضير خلال هذا المقال. طريقة عمل شاي عدني طريقة عمل شاي عدني أولاً المكونات: كوبان ماء.

علبة من حليب الشاي.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

حبة جوزة الطيب.

ثلاث حبات من الهيل.

ثلاث حبات من القرنفل.

ثلاث حبات من الفلفل الأسود.

عود من القرفة. ثانياً خطوات عمل الشاي العدني: من المكونات السابقة يتم تحضير الشاي العدني اللذيذ فقط من خلال اتباع هذه الخطوات: في وعاء نضع كل كمية الماء ونضيف عليها السكر ونقلب السكر حتى يذوب تماماً.

بعد ذلك نضيف الحليب على الوعاء ونستمر في تقليب المكونات ثم نرفعه على النار ونتركه حتى الوصول إلى درجة الغليان.

في قماشة نضع جودة الطيب ونستخدم أداة صلبة لتكسير جوز الطيب، ثم إضافة كل من حبات الهيل والفلفل الأسود معها وتكسيرهم جميعاً.

نضيف المكونات السابقة على الوعاء الأول على النار ونقلبهم جيداً.

نضيف ظرف الشاي إلى الوعاء ونتركه عدة دقائق حتى يغلي. نسكب الشاي في الأكواب المخصصة لذلك وبذلك يصبح الشاي جاهز لتقديمه. نصائح عند تحضير الشاي العدني نصائح عند تحضير الشاي العدني لكي تحصلون على طعم رائع من الشاي العدني عليكم اتباع النصائح التالية أثناء تحضيره: إضافة ملعقة صغيرة من كريم الكراميل لأنه يمنح الشاي العدني طعم متميز بجانب جعله متماسك وكثيف.

إضافة كمية مناسبة من البهارات لإعطاء الشاي نكهة.

يمكن إضافة أي من القرفة أو القرنفل إلى الشاي لتعطيه الطعم المميز.

قدمي الشاي العدني بجانب الكوكيز أو الدونات. موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة

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