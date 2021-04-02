كيف اسوي المطبق السعودي بالبيض مثل المطاعم

تسأل بعض السيدات كيف اسوي المطبق السعودي؟ فالجميع يرغب في التجديد من الوصفات التي يحضرونها بما يتوافق مع أذواق جميع أفراد الأسرة، ويعتبر المطبق طبخة شهيرة يتم تحضيرها في جميع الدول العربية باسم يحمل اسم البلد، وفيما يلي نتحدث عن المطبق السعودي وطريقة تحضيره والمكونات اللازمة لذلك. كيف اسوي المطبق السعودي كيف اسوي المطبق السعودي أولاً المكونات: بهذه المكونات يمكن تحضير طبخة المطبق السعودي بأطيب طعم، فقط عليكم بتجهيز المكونات التالية بنفس المقادير: علبة من عجينة المطبق.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. مقادير الحشوة: بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة الفيتا.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المفروم. خطوات عمل المطبق بالبيض خطوات عمل المطبق بالبيض يمكنكم عمل المطبق السعودي بشكل سريع بعد تجهيز مكونات تحضيره من خلال اتباع مجموعة من الخطوات للحصول في النهاية على ألذ وصفة: خطوات عمل حشوة المطبق في وعاء نضع كل من البيض، جبن الفيتا، البصل الأخضر المفروم، البقدونس المفروم والفلفل الأسود.

نقلب المكونات السابقة باستخدام الملعقة حتى تتداخل جميع المكونات. خطوات تحضير المطبق السعودي نفرد عجينة المطبق الجاهزة على سطح مستوى.

نضع مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة السابقة تحديدا في وسط العجينة في كل قطعة.

نغلق عجينة المطبق المفرومة على شكل مربع على الحشوة الموجودة داخلها.

يمكن عمل أكثر من قطعة من خلال تقسيم العجينة وإضافة الحشوة في كل قطعة بمفردها.

نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة تسع المطبق، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت.

نضيف مربعات المطبق في الزيت واحدة تلو الأخرى ونقليها على جميع الجوانب حتى تحمر وتصبح ذات لون ذهبي.

عند تحمر القطع وتنضج يمكنكم إخراجها من الزيت وتقديمها على أطباق التقديم. تسديد قروض بنكية تخلص من دينك إلى الأبد خطوات عمل حشوة المطبقخطوات تحضير المطبق السعودي

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