طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة، يمكنكم عمل أصابع الدجاج المخبوزة في البيت كواحدة من الوصفات المختلفة لتحضير الأطعمة؛ فهناك عدد كبير من أصناف الطعام الذي يتم تحضيرها من الفراخ لكن يجب التجديد في الوصفات التي تقومون بتحضيرها لذلك تعرفوا على طريقة عمل أصابع الدجاج المخبوزة من خلال اتباع الطريقة التالية.

طريقة عمل أصابع الدجاج المخبوزة

أولاً المكونات:

لتحضير هذه الوصفة يلزم تجهيز بعض المكونات التي تمنحها طعمها الرائع، وهذه المكونات تكون كما يلي:

اثنين من صدور الدجاج متوسطة الحجم، نهاية من الجلد والعظام.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة ونصف صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

طريقة تحضير أصابع الدجاج المخبوزة

يمكنكم تجهيز أفضل وصفة من صدور الدجاج المخبوزة في الفرن مثل المطاعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم غسل صدور الدجاج للتخلص من الرائحة الموجودة بها قبل تحضير الوصفة.

تكلفة صدور الدجاج باستخدام ورق المطبخ من الجهتين بعد ذلك يتم تقطيعها إلى أصابع رفيعة وذات طول متوسط.

نضع أصابع الدجاج في وعاء عميق ونضيف إليه جميع المكونات الأخرى من التوابل ونخلطهم جيداً حتى تكتسب الطعم والرائحة.

نغطي وعاء الدجاج بورق من النايلون ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل إدخال صينية الدجاج.

نرص أصابع الدجاج على صينية مسطحة ذات حجم كبير، ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لأحمر من كل الجهات في وقت واحد.

نضع الصينية في الرف الأول أسفل الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك يمكن تقديم أصابع الدجاج مع نوع السلطة المفضلة لديكم.