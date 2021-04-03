حضري اسهل والذ المشروبات الرمضانية

المشروبات من الحاجات المهمة في رمضان سواء على الفطار او بعد الفطار ، خصوصا لو الجو حر بتبقى منعشة جدا ، يعني مناسبة لطول شهور الصيف مش بس رمضان ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم مجموعة من المشروبات الرمضانية اللذيذة وسهلة التحضير.
المشروبات الرمضانية:
1- عصير قمر الدين:
المكونات:
لفة قمر الدين.
مية مغلية.
سكر (حسب الذوق).
عصير برتقان (اختياري).
طريقة التحضير:
هاتي لفة قمر الدين قطعيها قطع كبيرة ، وصبي عليها المية المغلية وسيبيه منقوع لمدة ساعتين تقريبا بحيث قمر الدين يطرى ، اضربيه في الخلاط وضيفي كمية السكر حسب الذوق ، وممكن تضيفوا له شوية عصير برتقان من 1 – 2 عصير برتقانة ، وبالنسبة للقوام كمان تقدروا تحددوه حسب الذوق ممكن تقللوا كمية المية عشان يطلع سميك شوية او تزودوها عشان تخففوه.
2- سوبيا:
المكونات:
½ كوباية لبن بودرة.
¼ كوباية ارز مطحون ناعم جدا.
¼ كوباية من جوز الهند مطحون ناعم.
باكيت كريم شانتيه (كريمة الخفق).
سكر بودرة (حسب الذوق).
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض واحتفظي بيها في علبة لوقت الاستخدام ، وقت الشرب خدي من الخليط حوالي ¼ كوباية على لتر لبن وضيفي لهم مكعبات تلج واضربيهم مع بعض في الخلاط ، وكده تبقى السوبيا جاهزة سقعيها للشرب.
3- مانجو لاسي:
المكونات:
1 كوباية مانجا متقطعة مكعبات (حوالي 1 مانجا كبيرة او اتنين صغيرين).
1 كوباية زبادي كبيرة.
½ كوباية لبن.
سكر (حسب الذوق).
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض في الخلاط ، وكده يبقى مشروب المانجو لاسي جاهز للشرب.
4- موهيتو فيمتو:
المكونات:
فيمتو.
سبرايت او سفن اب.
اوراق نعناع.
شرايح ليمون.
تلج.
طريقة التحضير:
حطي في الكوباية اوراق النعناع وشرايح الليمون والتلج ، وصبي عليهم السفن اب وضيفي كمية صغيرة جدا من الفيمتو لانه بيبقى مركز مش هتحتاجوا منه الا كمية بسيطة ، وكده يبقى المشروب جاهز.
5- بينا كولادا:
المكونات:
اناناس متقطع.
حليب جوز هند (ولو مش متوفر استخدموا حليب عادي وضيفوا له شوية جوز هند مبشورين).
سكر (حسب الذوق).
تلج.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط كويس ، وكده يبقى المشروب جاهز.
6- عصير الليمون بالنعناع:
المشروب ده للاشخاص اللي بيعملوا دايت بشكل خاص لانه زيرو كالوري ، وهنستخدم فيه ستيفيا بديل السكر.
المكونات:
ليمونة كبيرة متقشرة ومتقطعة صغير.
اوراق نعناع.
ستيفيا.
تلج.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم كويس في الخلاط ، وكده يبقى المشروب جاهز.
7- تمر باللبن:
هنشوف طريقتين ، الطريقة الاولى تمر باللبن خفيف زي اللي بيتباع في السوبر ماركت ، وطريقة تانية سموزي تمر باللبن.
تمر باللبن:
المكونات:
تمر مهروس.
1 كوباية لبن.
تلج.
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط.
سموزي تمر باللبن:
مكوناته زي الطريقة الاولى ولكن الاضافة الزيادة هنا هي شوية كاكاو خام ، وهنعمله بنفس الطريقة هنضرب المكونات كلها في الخلاط ، وممكن لو بتحبوا طعم الكافيين تزودوا رشة نسكافية ، ولو عايزينه غني ومغذي اكتر ممكن تضيفوا شوية من زبدة الفول السوداني.
8- عصير الموز والفراولة:
المكونات:
1 كوباية لبن.
فراولة.
موزة.
سكر (حسب الذوق).
تلج.
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات كلها مع بعض واضربيهم في الخلاط.
طريقة المشروبات بالفيديو:
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