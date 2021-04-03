حضري اسهل والذ المشروبات الرمضانية

المشروبات من الحاجات المهمة في رمضان سواء على الفطار او بعد الفطار ، خصوصا لو الجو حر بتبقى منعشة جدا ، يعني مناسبة لطول شهور الصيف مش بس رمضان ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم مجموعة من المشروبات الرمضانية اللذيذة وسهلة التحضير.

المشروبات الرمضانية:

1- عصير قمر الدين:

المكونات:

لفة قمر الدين.

مية مغلية.

سكر (حسب الذوق).

عصير برتقان (اختياري).

طريقة التحضير:

هاتي لفة قمر الدين قطعيها قطع كبيرة ، وصبي عليها المية المغلية وسيبيه منقوع لمدة ساعتين تقريبا بحيث قمر الدين يطرى ، اضربيه في الخلاط وضيفي كمية السكر حسب الذوق ، وممكن تضيفوا له شوية عصير برتقان من 1 – 2 عصير برتقانة ، وبالنسبة للقوام كمان تقدروا تحددوه حسب الذوق ممكن تقللوا كمية المية عشان يطلع سميك شوية او تزودوها عشان تخففوه.

2- سوبيا:

المكونات:

½ كوباية لبن بودرة.

¼ كوباية ارز مطحون ناعم جدا.

¼ كوباية من جوز الهند مطحون ناعم.

باكيت كريم شانتيه (كريمة الخفق).

سكر بودرة (حسب الذوق).

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض واحتفظي بيها في علبة لوقت الاستخدام ، وقت الشرب خدي من الخليط حوالي ¼ كوباية على لتر لبن وضيفي لهم مكعبات تلج واضربيهم مع بعض في الخلاط ، وكده تبقى السوبيا جاهزة سقعيها للشرب.

3- مانجو لاسي:

المكونات:

1 كوباية مانجا متقطعة مكعبات (حوالي 1 مانجا كبيرة او اتنين صغيرين).

1 كوباية زبادي كبيرة.

½ كوباية لبن.

سكر (حسب الذوق).

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض في الخلاط ، وكده يبقى مشروب المانجو لاسي جاهز للشرب.

4- موهيتو فيمتو:

المكونات:

فيمتو.

سبرايت او سفن اب.

اوراق نعناع.

شرايح ليمون.

تلج.

طريقة التحضير:

حطي في الكوباية اوراق النعناع وشرايح الليمون والتلج ، وصبي عليهم السفن اب وضيفي كمية صغيرة جدا من الفيمتو لانه بيبقى مركز مش هتحتاجوا منه الا كمية بسيطة ، وكده يبقى المشروب جاهز.

5- بينا كولادا:

المكونات:

اناناس متقطع.

حليب جوز هند (ولو مش متوفر استخدموا حليب عادي وضيفوا له شوية جوز هند مبشورين).

سكر (حسب الذوق).

تلج.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط كويس ، وكده يبقى المشروب جاهز.

6- عصير الليمون بالنعناع:

المشروب ده للاشخاص اللي بيعملوا دايت بشكل خاص لانه زيرو كالوري ، وهنستخدم فيه ستيفيا بديل السكر.

المكونات:

ليمونة كبيرة متقشرة ومتقطعة صغير.

اوراق نعناع.

ستيفيا.

تلج.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض واضربيهم كويس في الخلاط ، وكده يبقى المشروب جاهز.

7- تمر باللبن:

هنشوف طريقتين ، الطريقة الاولى تمر باللبن خفيف زي اللي بيتباع في السوبر ماركت ، وطريقة تانية سموزي تمر باللبن.

تمر باللبن:

المكونات:

تمر مهروس.

1 كوباية لبن.

تلج.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعض واضربيهم في الخلاط.

سموزي تمر باللبن:

مكوناته زي الطريقة الاولى ولكن الاضافة الزيادة هنا هي شوية كاكاو خام ، وهنعمله بنفس الطريقة هنضرب المكونات كلها في الخلاط ، وممكن لو بتحبوا طعم الكافيين تزودوا رشة نسكافية ، ولو عايزينه غني ومغذي اكتر ممكن تضيفوا شوية من زبدة الفول السوداني.

8- عصير الموز والفراولة:

المكونات:

1 كوباية لبن.

فراولة.

موزة.

سكر (حسب الذوق).

تلج.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات كلها مع بعض واضربيهم في الخلاط.

طريقة المشروبات بالفيديو:

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