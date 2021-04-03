ما هو تمزق الغضروف المفصلي اعراضه وطرق علاجه

يعتبر الغضروف أحد أنواع الأنسجة الصلبة، والسميكة، والزلقة التي تغطي نهايات العظام في منطقة التقائها مع العظام الأخرى لتكوين المفصل، وهو وسادة الحماية التي تقع بين العظام لامتصاص الضغط الذي تتعرض له المفاصل أثناء الحركة.

ويتكون الغضروف من حزم بروتينية معروفة بإسم كولاجين، تعطيه الهيكل الشبكي الصلب، وتكون هذه الشبكة ممتلئة بمواد تحمل الماء بداخلها وتشبه الإسفنج.

جدير بالذكر أن الغضروف لا يحتوي على أوعية دموية أو أعصاب، وقد يكوّن بعض أجزاء في الجسم مثل الغضروف المرن الذي يكوّن الأجزاء الخارجية من الأذن، والحنجرة، ويُعدّ الغضروف نسيجاً ضامّاً. وبالرغم من طبيعته الصّلبة والمرِنة، إلا أنّه سهل التعرّض للتلف.

انواع ووظائف الغضاريف

هناك 3 انواع من الغضاريف دوت الخليج التالية:

الغضروف المرن: ويشكَل الاجزاء الخارجية للأذن وبعض أجزاء الانف. الغضروف الليفي: وهو اكثر انواع الغضاريف صلابة، وله قدرة كبيرة على مقاومة الاوزان الثقيلة، يتواجد بين اقراص وفقرات العمود الفقري وبين عظام الورك والحوض. الغضروف الزجاجي: وهو غضروف ناعم وصلب ومرن، يوجد بين الضلوع وحول القصبة الهوائية وبين المفاصل مثل الغضروف المفصلي الذي نتحدث عن تمزقه في موضوعنا اليوم.

ويقوم الغضروف بعدة وظائف في الجسم منها:

تقليل الاحتكاك.

ربط العظام ببعضها.

تكوين بعض اجزاء الجسم، مثل الاجزاء الخارجية للأذن.

كيف يحدث تمزق الغضروف المفصلي في الركبة

بحسب الدكتور سيباستيان أوردونا، أخصائي جراحة العظام والمفاصل في مستشفى "هيلث بوينت" بأبوظبي، تحتوي كل ركبة على اثنين من الغضاريف المفصلية، كل منها على شكل قرص هلالي من الغضروف الليفي.

ويتيح هذان الغضروفان المفصليان ما يشبه الوسادة بين عظم الفخذ وعظم الساق، لذلك فإن أية حركة ينتج عنها التواء أو دوران قوي للركبة يمكن أن تتسبب في تمزق الغضروف المفصلي.

ويقول د. أوردونا ان تمزق الغضروف المفصلي شائع بين الرياضيين، ولكن يمكن أن يحدث حتى بمجرد النهوض بسرعة كبيرة من وضعية القرفصاء مثلًا. كذلك يشيع حدوث التمزقات بين الأشخاص الذين تزيد سنهم عن 30 عامًا، نظرًا للضعف الذي يصيب الغضروف المفصلي مع التقدم بالسن.

اعراض الاصابة بتمزق الغضروف المفصلي في الركبة

وفقاً للدكتور أوردونا، عند حدوث تمزق الغضروف المفصلي، ينتج إحساس بالانزلاق أو يظهر صوت فرقعة حول مفصل الركبة.

ويمكن أن يسبب التمزق تورمًا حول الركبة وقد يصبح الموضع حساسًا للمس. كما يمكن أن يشعر المصاب وكأن ركبته مقفلة، ما يؤدّي إلى انخفاض نطاق الحركة.

طرق علاج تمزق الغضروف المفصلي

يفيد د. أوردونا ان علاج تمزق الغضروف المفصلي يعتمد على حجم التمزق وموقعه. وهناك 3 مناطق في الغضروف المفصلي؛ منطقة حمراء-حمراء (محيطية) ومنطقة حمراء-بيضاء (وسطية) ومنطقة بيضاء-بيضاء (داخلية).

إذا كانت الإصابة في المنطقة البيضاء-البيضاء التي لا تصلها إمدادات وفيرة من الدم ولا تصيبها تمزقات معقدة، يبدأ بالعلاج بإراحة الركبة أو وضع الثلج أو كمادات باردة عليها، مع تناول الأدوية المضادة للالتهابات لتقليل التورم.

وسيكون على المريض في حال استمرت الأعراض، الخضوع إلى تنظير مفصلي وربما استئصال جزئي للغضروف المفصلي التالف.

أما إذا كان التمزق في المنطقة الحمراء-الحمراء أو الحمراء-البيضاء من الغضروف المفصلي، والتي تصلها إمدادات وفيرة من دم، فإن المصاب يحتاج إلى تنظير مفصلي وإصلاح الغضروف من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن منه. ويوصف العلاج الطبيعي للمرضى بعد الجراحة لتقوية العضلات الداعمة للركبة.