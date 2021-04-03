حالات انقطاع النفس الانسدادي النومي والشخير وعلاجها

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو حالة قد يتوقف فيها الشخص عن التنفس عدة مرات طوال الليل، الأمر الذي يحول دون حفاظه على مستويات مناسبة من الأكسجين أو أخذ قسط كافي من النوم العميق.

وقد أشار عدد ممن يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي بشعورهم بالنعاس أثناء النهار، والتعب وتشوش الرؤية وعدم القدرة على إكمال المهام اليومية بكفاءة.

وبحسب الدكتورة ميادة خريبة، طبيبة أسنان عامة في مستشفى فقيه الجامعي: "هناك خيارات علاجية عديدة تساعد في تخفيف أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي، أحدها عن طريق الفم"، هو جهاز الفم قابل للإزالة والذي يضعه المريض فقط أثناء النوم.

يقوم هذا الجهاز بدفع الفك السفلي واللسان برفق للأمام قليلاً، مما يزود مساحة في مؤخرة الحلق ويقلل انسداد مجرى الهواء بالأنسجة. وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً وصافياً أثناء النوم، كما يحسن جودة النوم ومستويات الأكسجين، وقد يقلل أيضاً من الشخير.

لماذا يجب علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي؟

تقول د. خريبة ان انقطاع النفس الانسدادي النومي قد ينتج عنه آثار صحية خطيرة تتضمن ما يلي:

اضطرابات النوم وخفض مستويات الأكسجين في الدم.

الشعور بالنعاس أثناء النهار.

حوادث القيادة والعمل.

عدم انتظام ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

البدانة.

مشاكل الذاكرة وصعوبات التعلم.

وتضيف ان استخدام أجهزة الفم ليس ملائماً لجميع المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النوم، لذا من الضروري اختبار أنماط النوم لضمان فعالية العلاج. وبعد تقييم الطبيب لأنماط نومك سيقوم طبيب الأسنان بتحديد ما إذا كان جهاز الفم ملائم لحالتك.

وتعد زيارات المتابعة المنتظمة لمقدم الخدمة إلزامية وذلك لضمان ملاءمة الجهاز لفمك وأيضاً ليقوم الطبيب بفحص فمك بصورة عامة.

المخاطر المحتملة لجهاز الفم لعلاج انقطاع النفس الانسدادي

قبل اختيار استخدام جهاز الفم يجب أن تكون على دراية ببعض المخاطر المرتبطة به. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة استخدام هذا الجهاز كما اطلعتنا عليها د. خريبة:

الآثار الجانبية قصيرة المدى:

إفراط في إفراز اللعاب وصعوبة في البلع أثناء وضع الجهاز.

تقرح الفكين والأسنان.

آلام مفصل الفك.

جفاف الفم.

تغيرات قصيرة الأمد في عضة الفم.

ومعظم هذه الآثار الجانبية طفيفة وتزول بسرعة تلقائياً.

المضاعفات طويلة المدى:

على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أنه قد تحدث تغيرات دائمة وكبيرة في عضة الفم نتيجة ارتداء جهاز النوم الفموي.