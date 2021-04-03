اطعمة ممنوعة على مرضى الكوليسترول في شهر رمضان، ومع اقتراب شهر رمضان لا بد من اتخاذ كافة التحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل، كما يجب على الاشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية من اتخاذ اقصى الاحتياطات لمنع تفاقم اوضاعهم الصحية اثناء الصيام.

ومن هؤلاء، مرضى الكوليسترول الذين يعد شهر رمضان فرصة ذهبية لهم لخفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم، ما يعود بالمنفعة على صحة القلب والاوعية الدموية والحد من امراض الشريان التاجي.

لكن هذه الفوائد الناجمة عن ارتفاع معدلات حرق الدهون لانتاج الطاقة اللازمة اثناء ساعات الصيام، قد لا تتحق بسبب عدم التزام مرضى الكوليسترول بتناول الطعام الصحي واصرارهم على تناول بعض الاطعمة الممنوعة التي تزيد من حدة حالتهم الصحية.

فما دوت الخليج الاطعمة الممنوعة على مرضى الكوليسترول في شهر رمضان، وما الاطعمة البديلة التي يجب عليهم تناولها اثناء الصيام؟ هذا ما نعرفه سوياً كما جاء على موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع "هيلث لاين".

اطعمة ممنوعة على مرضى الكوليسترول في شهر رمضان

لا بد لمرضى الكوليسترول من تجنب الاطعمة الغنية بالدهون والصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، اضافة الى السكريات البسيطة التي تتحول الى دهون في الجسم.

وابرز اطعمة ممنوعة على مرضى الكوليسترول في شهر رمضان دوت الخليج:

الاطعمة المقلية: وهي اطعمة غنية بالدهون خاصة الدهون المشبعة والكوليسترول الضار والسعرات الحرارية التي تزيد من خطر امراض القلب.

كما يربط الخبراء بين الاكثار من تناول الاطعمة المقلية في شهر رمضان وزيادة خطر الاصابة بامراض السمنة والسكري والقلب.

الوجبات السريعة: التي تلعب دوراً بارزاً في التسبب بالعديد من الامراض المزمنة مثل السكري وامراض القلب والسمنة، كونها تؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون في البطن وزيادة مستويات الالتهاب وضعف تنظيم سكر الدم.

اللحوم المصنعة: هذه اللحوم تحوي نسبة عالية من الكوليسترول الذي يضاعف خطر الاصابة بامراض القلب وبعض امراض السرطان مثل سرطان القولون.

الحلويات: لا غنى عنها على مائدة الطعام في شهر رمضان، وعلى الرغم من طعمها اللذيذ وفائدتها في تنشيط الجسم بعد صيام يوم طويل، إلا ان الإكثار من تناول الحلويات يتسبب بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية كونها غنية بالدهون المشبعة والسكريات والسعرات الحرارية.

اطعمة مسموحة لمرضى الكوليسترول في شهر رمضان

بالمقابل، يمكن لمرضى الكوليسترول الاستمتاع باطعمة صحية تساعد على خفض الكوليسترول والدهون والسكريات البسيطة خصوصاً الاطعمة الغنية بالالياف التي تساعد على إبطاء امتصاص الدهون والكوليسترول في الدم.

واهم اطعمة مسموحة لمرضى الكوليسترول في شهر رمضان:

الخضروات: خاصة الخيار، والخس، والبقدونس لغناها على نسبة بالألياف التي تقلل من امتصاص خلايا الجسم للدهون.

الأسماك الدهنية: الغنية بأحماض أوميجا 3 والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول بالدم.

البقوليات: مثل الفول والعدس واللوبيا، وهي عناصر غنية بالالياف التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.

المكسرات: الغنية بالدهون المفيدة التي ترفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وهي بديل جيد للحلويات.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والشعير الغنية بالألياف.

الفواكه: مثل التفاح، والموز، والبرتقال، والفراولة لغناهم بالألياف، ويمكن تناولها عوضاً عن الحلويات.

الشوكولاته الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع.

نصائح لمرضى الكوليسترول في شهر رمضان

ينصح مرضى الكوليسترول باتباع التالي للحفاظ على صحتهم في شهر رمضان: