هل يؤثر الصيام على مرضى الربو، بشكل عام فإن الربو لا يمنع من الصيام، وبعض المواقع الطبية وجدت أن الصيام فرصة لتحسين صحة الرئتين و الجهاز التنفسي ككل، وفي التالي نتعرف على أعراض الربو وكيفية الوقاية من نوباته خلال الصيام.

هل يؤثر الصيام على مرضى الربو:

في بعض الحالات يمكن أن يكون من الخطر على مريض الربو الصيام، وذلك عندما يكون ونوع العلاج الذي يتناوله هو علاج مفسد للصيام، وغالبا مايكون ذلك في الحالات المتقدمة من الربو.

وأهم الأدوية والعلاجات لمرضى الربو دوت الخليج:

البخاخ.

الأكسجين.

التبخير.

الكبسولات.

والعلاج بالكبسولات هو العلاج الذي يمكن أن يفسد الصوم كونه يصل إلى المعدة، وكذلك علاجات الربو عند النوبات الشديدة في المستشفى معظمها يفسد الصوم.

أعراض مرض الربو:

عدد موقع وزارة الصحة السعودية أعراض مرض الربو وهي:

ضيق في التنفس.

انقباضات أو آلام في الصدر.

اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس.

صوت صفير عند التنفس أو الزفير.

سعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس.

نصائح لمرضى الربو في رمضان:

من المهم على مريض الربو مراعاة الأمور الآتية خلال نهار رمضان وهي:

الإبتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة.

البقاء في أماكن ذات حرارة مناسبة.

تجنب إجهاد الجسم و التعب والإرهاق قدر الإمكان.

البعد عن مصادر الأبخرة والدخان وأماكن التلوث.

المحافظة على الهدوء وتجنب الانفعالات النفسية.

وبعد الإفطار من المهم مراعاة الآتي:

شرب السوائل الكافية على فترات متقاربة لترطيب الجسم.

تناول وجبات صحية والتركيز على الخضروات والفواكه.

تجنب الوجبات الدسمة خاصة خلال وجبة السحور.

التقليل من البهارات والأطعمة الحارة في وجبات الإفطار و السحور لكونها ترفع مستويات مادة الهيستامين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.