ماهي انواع مرض الذهان وكيف نتعامل مع مريض الذهان، بداية من المهم معرفة أن مرض الذهان أو ما يسمى بانفصام الشخصية هو مرض نفسي يصيب الأشخاص في الفئة العمرية بين 16-30 عاماً، وله أعراض يعرف بها ذكرها موقع "ويب طب" وهي:

أعراض مرض الذهان:

التوهم واعتقاد حدوث أمور غير حقيقية.

الهلوسة مثل سماع أصوات غير موجودة.

مشاكل في ربط الأفكار عند الحديث مع الآخرين.

نقص التحفيز والعجز عن التعبير عن المشاعر.

الانسحاب الاجتماعي.

عدم إدراك الشخص أنه مريض.

أنواع مرض الذهان:

عدد موقع "الطبي" أنواع مرض الذهان وهي:

اضطراب الفصام : هو اضطراب ذهاني يحدث فيه اضطراب بالتفكير والمزاج والسلوك ويتميز بالهلوسة والتوهم.

الاضطراب شبه الفصامي: هو اضطراب ينتهي خلال 6 شهور، ولا يعتبر مرض مزمن.

الاضطراب الفصامي الوجداني: وبه تلتقي أعراض الفصام واضطراب المزاج

الاضطراب التوهمي: يتميز هذا الاضطراب بوجود توهم ثابت راسخ وغير مستهجن وقد يبدو للوهلة الأولى أنه قصة واقعية من الحياة اليومية.

اضطراب ذهاني قصير: أعراض ذهانية لا تستمر أكثر من أسبوع إلى شهر وغالباً ما تكون ناتجة عن صدمه نفسية كبيرة.

اضطراب ذهاني مشترك: حالة نادرة يمتد فيها الذهان من المريض لمن حوله وقد يكون شخص أو أكثر.

ذهان النفاس: اضطراب ذهاني يحدث بعد الولادة له علاقة بالاضطرابات المزاجية أكثر من الفصامية.

كيفية التعامل مع مريض الذهان:

الاستماع له بشكل جيد.

التحدث معه ببطء وبساطة.

التعامل معه بإيجابية.

عدم تهديده أو التعامل معه بقسوة.

عدم المبالغة في ردود الفعل عند التعامل معه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.