دراسة: تأثير الإفراط في شرب عصير البرتقال

عصير البرتقال يصنف كأحد أكثر أنواع عصائر الفواكه استهلاكًا ويمكن اعتباره كمشروب صحي مفيد للجسم، إلا أن الدراسات الطبية والأبحاث دوما ما تحث على تناول الفاكهة كما دوت الخليج والتقليل من عصرها وشربها، ومن ذلك البرتقال، والدراسة التالية توضح أضرار كثرة شرب عصير البرتقال، كما في التالي..

أضرار الإفراط في عصير البرتقال:

قالت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد قد ينصحون بتجنب عصير الفاكهة في المستقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية هارييت دالوود: "الفواكه الحمضية، وخاصة البرتقال وعصير البرتقال، تستهلك على نطاق واسع في المملكة المتحدة. يتزايد استهلاك عصير الفاكهة على أساس سنوي".

وأضافت "يمكن أن يساعد هذا البحث الباحثين والأطباء في تقديم المشورة بشكل أفضل للمرضى الذين لديهم بالفعل عوامل خطر ثابتة، مثل تاريخ عائلي من سرطان الجلد لتقليل تناول الحمضيات.

تفاصيل الدراسة:

وجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إنديانا، أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من كوب واحد من عصير البرتقال يوميًا لديهم خطر متزايد بنسبة 54 بالمئة للإصابة بسرطان الجلد.

وقال الباحث الرئيسي أندرو مارلي: "يشير هذا البحث إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الجلد المرتبط بزيادة تناول الحمضيات".

ومن العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد دوت الخليج التغيير في الشامة أو ظهور النمش أو البقع على الجلد. وإذا بدأت بقعة جديدة أو موجودة في تغيير شكلها، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، وقد تنمو بقع فجأة على الجلد، أو تتغير بمرور الوقت.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.