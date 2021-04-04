20 طريقة للاستعداد لرمضان

هل انتي جاهزة لشهر رمضان؟ عملتي ايه عشان تستعدي للشهر الكريم ده؟ قبل رمضان ضروري اننا نجهز نفسنا عقليا وجسديا للشهر ، ونخطط كويس ليه عشان نعرف نستغل الوقت بشكل صح ونستفاد بيه باكبر قدر ممكن ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم طرق للاستعداد لرمضان.

طرق للاستعداد لرمضان:

استعدي لرمضان من خلال التركيز على العبادات:

1- صيام اللي عليكي: لو عندك ايام مصمتهياش من رمضان اللي فات يبقى ده الوقت المناسب عشان تصومي الايام اللي عليكي ، ده لو انتي مكنتش بتصومي بالفعل كل اتنين وخميس خلال شهر شعبان ، فده هيكون الوقت المناسب ليها.

2- كلي كميات اقل: ابدأي قللي من وجباتك قبل ايام من بداية شهر رمضان عشان تحضري عقلك ومعدتك وشهيتك لصيام رمضان.

3- اقري عن الشهر: حاولي انك تقري اكتر عن فضائل شهر رمضان ، عشان تبعدي عن الحاجات اللي مش هتنفعك او مش هتفيدك خلال الشهر.

4- اصحي لقيام الليل: ابدأي اصحي قبل الفجر ب 15 دقيقة كده وزوديها مع الوقت ، ده هيساعدك على النوم اقل وهيعودك على قيام الليل.

5- قراءة القرآن: خصصي وقت اثناء فترة النهار لقراءة القرآن بس ، والافضل انه يكون الوقت ده الصبح وانتي لسه بنشاطك قبل ما يبدأ الاحساس بالجوع والتعب ومش هتكوني في افضل حالة للتركيز.

جهزي اطفالك لرمضان:

1- تجهيز زينة رمضان: خلي اطفالك يشتركوا معاكي في التجهيز لاستقبال شهر رمضان ، بعمل بعض الزينة الرمضانية في البيت.

2- عرفيهم عن رمضان: اعملي نشاطات متعلقة بالشهر الكريم عشان تعلمي اطفالك فضائل رمضان ، ممكن تقري معاهم كتب عن رمضان.

3- خليهم مشغولين: للاطفال اللي سنهم صغير ولسه مش في سن الصلاة والصوم ومش مدركين لسه ، ممكن تعملي لهم شنطة العاب تشغلهم وهما معاكي في المسجد.

استعدي لرمضان من خلال ترتيب مطبخك:

1- خطط الوجبات: قبل رمضان بكام يوم ابدأي حطي خطة وجبات رمضانية لمدة 30 يوم ، عشان تريحي نفسك من التفكير في الاكل كل يوم ، ويبقى عندك جدول ماشية عليه يوميا.

2- تفريز الاكل: جهزي وجبات مجمدة وشيليها في الفريزر زي السمبوسك, السبرينج رولز, لحوم وفراخ واسماك متبلة, خضروات مجمدة ، عشان تسهلي على نفسك في رمضان وتوفري في الوقت.

3- تنضيف المطبخ: نضفي المطبخ ورتبيه قبل رمضان ، واتخلصي من اي حاجات قديمة في المطبخ.

4- خزني اكل: خلي عندك مخزون في البيت يكفيكي للشهر كله لو تقدري ، او على الاقل تقللي من عدد المرات اللي هتروحي فيها الماركت او السوق ، ده كمان هيوفرلك في الوقت والمجهود خلال الشهر.

استعدي لشهر رمضان بالتركيز على نفسك:

1- طهري جسمك: قبل ما تتخلصي من السموم من جسمك ، اعتمدي على انظمة غذائية نباتية اكتر زودي من اكتر الخضروات وقللي من اللحوم ، ده هيدي جسمك فرصة للتأقلم وهيقلل من الاثار الجانبية اللي بتنتج عن تخلص الجسم من السموم زي الصداع.

2- التقليل من ادمان الكافيين (لو موجود): لو انتي مدمنة على الكافيين سواء شاي او قهوة ، ابدأي قبل رمضان قللي كمية استهلاكك من الكافيين بالتدريج ، لان اعراض انسحاب الكافيين ممكن تسبب صداع شديد ، لكن لو عملتي ده بالتدريج هيبقى افضل ليكي.

3- التقليل من كل انواع الادمان / العادات: وده ممكن يشمل ادمان وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام او انواع تانية من الادمان على الطعام زي السكر.

4- حددي اهدافك: حددي لنفسك بعض الاهداف للشهر ، واكتبيها ، ونظمي وقتك خلال الشهر ، ومن ضمنها انك تحددي وقت اقل لوسائل التواصل الاجتماعي واقري اكتر.

5- حطي خطة لاعمال الخير خلال الشهر: اكتبي قايمة بكل الطرق السهلة اللي ممكن تكسبي بيها ثواب اكتر خلال الشهر ، مثلا لو انتي بتستمعي بالطبخ والمطبخ ، ممكن تجهزي وجبات توديها للمسجد ، او تعزمي عيلتك او اصحابك او جيرانك.

استعدي لرمضان من خلال التسوق:

1- اشتري لبس العيد: اشتري للاطفال لبس العيد قبل رمضان ، عشان تشيلي من عليكي الضغط انك تاخدي من وقتك في رمضان وتنزلي تعملي شوبينج.

2- جهزي هدايا: كمان توفيرا للوقت والمجهود خلال رمضان ، ممكن تتشتري هدايا قبل رمضان للمناسبات الخاصة اللي ممكن تكون عندك خلال الفترة دي ، لما هتلاقي الهدايا عندك جاهزة ده هيقلل من الضغط اللي عليكي في انك تنزلي خلال الشهر وتدوري على هدايا مناسبة.

ودلوقتي من خلال الاستعدادات دي هتقدري تركزي على الحاجات المهمة في رمضان اللي هي (العبادة) ومتضيعيش وقتك وفي نفس الوقت تبقي مرتاحة ومش مضغوطة.

اعرفي معانا ازاي تنظمي وقتك في رمضان