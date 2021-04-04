دكتور جيمس زكريا ل"دوت الخليج": مراحل سرطان القولون والمستقيم والمفاهيم الخاطئة حوله

سرطان القولون والمستقيم أحد أنواع الأمراض السرطانية الأكثر شيوعًا من حيث الإصابة في العالم، وفي المملكة العربية السعودية احتل المرتبة الثالثة والرابعة بين أنواع السرطان المسجلة حسب وزارة الصحة، وفي التالي يطلعنا دكتور جيمس زكريا الحاصل على زمالة القولون والمستقيم، على مراحل سرطان القولون والمستقيم والمفاهيم الخاطئة حوله.

مراحل سرطان القولون والمستقيم:

1. المرحلة صفر: تُعرف أيضًا بالسرطان الموضعي، في هذه المرحلة تكون الخلايا غير الطبيعية فقط في البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم.

2. المرحلة الأولى: اخترق السرطان البطانة أو الغشاء المخاطي للقولون أو المستقيم وربما نما إلى الطبقة العضلية، ولكن لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

3. المرحلة الثانية: انتشر السرطان إلى جدران القولون أو المستقيم أو عبر جدران الأنسجة المجاورة ولكنه لم يؤثر على الغدد الليمفاوية.

4. المرحلة الثالثة: ينتقل السرطان إلى الغدد الليمفاوية ولكن ليس إلى أجزاء أخرى من الجسم.

5. المرحلة الرابعة: انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى بعيدة، مثل الكبد أو الرئتين.

المفاهيم الخاطئة لسرطان القولون والمستقيم:

1- النزيف من المستقيم يمكن أن يكون بسبب البواسير: لا، ليس دائمًا، في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، يمكن أن يكون سرطان المستقيم والقولون سببًا رئيسيًا للنزيف في المستقيم.

2- إذا لم تكن هناك أعراض، فلا يمكن أن تكون مصابًا بسرطان القولون: لا ، يمكن أن يوجد سرطان القولون لفترة طويلة دون أعراض، وبالتالي فإن الفحص مهم لاكتشافه في مرحلة مبكرة.

3- سرطان القولون ينتشر دائمًا في العائلات: لا ، غالبية سرطان المستقيم والقولون متقطع ، بمعنى أنه يمكن أن يحدث بدون أي تاريخ عائلي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.