لماذا يعد لقاح فيروس كورونا اكثر من ضروري بالنسبة لمرضى السكري، الإجابة على هذا السؤال تأتي ارتكازًا على عدد من الدراسات والأبحاث الطبية التي صدرت منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، و التي أتقفت جميعها أن مرض السكري ضمن مجموعة من الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. بالإضافة إلى التالي:

لماذا يعد لقاح فيروس كورونا اكثر من ضروري بالنسبة لمرضى السكري

مرضى الأمراض المزمنة بما فيهم مرضى السكري يشكل فيروس كورونا خطر عليهم حيث تتسبب الإصابة بالفيروس بالتهاب رئوي حاد وقد يتطور إلى فشل رئوي وبالتالي الوفاة.

حيث وجد الخبراء من جامعة ووهان الصينية أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسلالات أكبر شدة من الفيروس القاتل.

وقال الدكتور شي ليو، من جامعة ووهان، إن هذا الارتفاع في الخلايا المناعية يحدث غالباً في الرئتين ويزيد من خطر وفاة مريض بالفيروس المستجد.

وقالت الجمعية الأمريكية لمرض السكري : يعاني مرضى السكري من مخاطر ومضاعفات أكبر عند التعامل مع العدوى الفيروسية، ومن المحتمل أن يكون الوضع مماثلاً مع كورونا.

فالأشخاص المصابين بداء السكري عند إصابتهم بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي وفي الوقت الحالي كورونا، يواجهون مخاطر أكبر تهدد حياتهم، فعندما تكون مستويات الغلوكوز متقلبة أو مرتفعة باستمرار، تصبح الاستجابة المناعية أقل ضد المرض.

تحذير من الصحة السعودية

وجهت وزارة الصحة السعودية نصيحة لمرضى السكري بالتسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا عبر تطبيق صحتي، وقالت الوزارة من خلال "إنفوجرافيك" نشرته عبر حسابها في موقع تويتر: مرضى السكري من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، لذلك يجب عليهم أخذ لقاح كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.