نصائح مهمة للوقاية من العطش خلال الصيام نشره حساب مدينة الملك سعود الطبية من منطلق تقديم نصائح طبية مناسبة لشهر رمضان مع قرب دخوله، وذلك لأن العطش هو أكثر ما يصيب الصائمين بسبب تزامن شهر رمضان والصيام في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في السعودية تحديدًا، وتلك النصائح وهي:

نصائح مهمة للوقاية من العطش خلال الصيام:

يجب تجنب الأطعمة والمشروبات المركزة والأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات كونها تسبب العطش خلال الصيام.

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل والملح والبهارات والفلفل، فهي تسبب الجفاف وتزيد من العطش.

خلال الإفطار ينصح بالإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تبقى في الأمعاء فترة أطول نسبيًا.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان حتى لا يفقد الجسم الماء ويصاب بالجفاف والعطش.

الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال الوقت ما بين وجبة الإفطار وحتى وجبة السحور.

التقليل من شرب مشروبات الكافيين وأهمها القهوة والشاي لاحتوائها على نسبة من الكافيين والسكر التي تسبب الجفاف، وترفع من النسبة إدرار البول وبالتالي الشعور بالعطش خلال الصيام.

تجنب ممارسة الرياضات التي تتطلب مجهود بدني قوي أو أي أنشطة ترهق الجسم وتفقده الماء خلال الصيام.

وأخيرًا.. وفيما يخص مشروبات رمضان الشهيرة نصحت مدينة سعود الطبية بعدم الإكثار من شرب العرقسوس خصوصًا لمرضى ضغط الدم؛ لأنه يتسبب في ارتفاعه، كما يجب تجنبه كذلك إن كان الشخص يتناول دواء السيولة (وارفارين) لتعارضهما وخطر إمكانية تعرضه لتجلط الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.