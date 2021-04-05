بدون أي تكاليف طريقة عمل كيكة العشر دقائق بطعم هش ولذيذ وبمكونات بسيطة

أصبحت تواجه الكثير من السيدات في الآونة الأخيرة مشكلة في عدم هشاشة الكيك ونفشها وقد يعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها خطأ في المكونات مثلاً، أو درجة حرارة الفرن، وغيرها، والان وداعاً لمشكلات الكيك التي اعتادتِ عليها، لأننا اليوم سنقوم بعمل أفضل كيكة خفيفة وهشة وطرية، وسوف يتم إعدادها في عشر دقائق فقط، وبمُكونات بسيطة وغير مكلفة سهلة وسريعة، ولكي تحصلي على الكيكة الهشة يجب أتباع خطوات التحضير التي سنقوم بكتابتها عبر هذا المقال. طريقة عمل كيكة العشر دقائق طريقة عمل كيكة العشر دقائق المكونات: 1 كوب ونصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

1 كوب دقيق من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

2 بيضة متوسطة الحجم.

سكر بودر أو ابيض ناعم نصف كوب فقط.

كاكاو خام نصف كوب.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو بودر. طريقة تحضير كيكة العشر دقائق يتتم وضع السكر ثم نضع الزيت على السكر في الخلاط الكهربائي، ويتم ضربها جيداً حتى يتم ذوبان السكر تماماً، ثم ضعي كوب ونصف من الحليب والبيض على خليط الزيت والسكر، ثم يتم وضع فانيلا، ويتم خفق المزيج جيداً لدقيقتين أو ثلاثة حتى يصبح متجانساً .

احضري وعاء كبير آخر، وانخلي الدقيق، ثم قومي بوضعه في الوعاء، وأضيفي إليه البيكنج باودر، وكمية الكاكاو، ويتم تقليب المقادير الجافة حتى تخلط جيداً.

قومي بوضع خليط البيض على خليط الدقيق، ويقلب حتى الامتزاج تماماً.

قومي بإشعال الفرن على 180 درجة مئوية، وقومي بتجهيز القالب، وادهنيه بالزيت، وضعي طبقة خفيفة من الدقيق ، ثم اسكبي الخليط في القالب.

اختبريه بعد 20 دقيقة بعود خشبي من منتصفها وإذا خرج جافاً يعني أنها أصبحت ناضجة قومي بغلق الفرن ودعيها حتى تبرد واستمتعي بمذاقها الرائع. طريقة تحضير كيكة العشر دقائق الوسوم

أصبحت تواجه الكثير من السيدات في الآونة الأخيرة مشكلة في عدم هشاشة الكيك ونفشها وقد يعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها خطأ في المكونات مثلاً، أو درجة حرارة الفرن، وغيرها، والان وداعاً لمشكلات الكيك التي اعتادتِ عليها، لأننا اليوم سنقوم بعمل أفضل كيكة خفيفة وهشة وطرية، وسوف يتم إعدادها في عشر دقائق فقط، وبمُكونات بسيطة وغير مكلفة سهلة وسريعة، ولكي تحصلي على الكيكة الهشة يجب أتباع خطوات التحضير التي سنقوم بكتابتها عبر هذا المقال. طريقة عمل كيكة العشر دقائق طريقة عمل كيكة العشر دقائق المكونات: 1 كوب ونصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

1 كوب دقيق من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

2 بيضة متوسطة الحجم.

سكر بودر أو ابيض ناعم نصف كوب فقط.

كاكاو خام نصف كوب.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو بودر. طريقة تحضير كيكة العشر دقائق يتتم وضع السكر ثم نضع الزيت على السكر في الخلاط الكهربائي، ويتم ضربها جيداً حتى يتم ذوبان السكر تماماً، ثم ضعي كوب ونصف من الحليب والبيض على خليط الزيت والسكر، ثم يتم وضع فانيلا، ويتم خفق المزيج جيداً لدقيقتين أو ثلاثة حتى يصبح متجانساً .

احضري وعاء كبير آخر، وانخلي الدقيق، ثم قومي بوضعه في الوعاء، وأضيفي إليه البيكنج باودر، وكمية الكاكاو، ويتم تقليب المقادير الجافة حتى تخلط جيداً.

قومي بوضع خليط البيض على خليط الدقيق، ويقلب حتى الامتزاج تماماً.

قومي بإشعال الفرن على 180 درجة مئوية، وقومي بتجهيز القالب، وادهنيه بالزيت، وضعي طبقة خفيفة من الدقيق ، ثم اسكبي الخليط في القالب.

اختبريه بعد 20 دقيقة بعود خشبي من منتصفها وإذا خرج جافاً يعني أنها أصبحت ناضجة قومي بغلق الفرن ودعيها حتى تبرد واستمتعي بمذاقها الرائع. طريقة تحضير كيكة العشر دقائق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون أي تكاليف طريقة عمل كيكة العشر دقائق بطعم هش ولذيذ وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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