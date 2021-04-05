السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله وبسيطه طعمها روعه اطعم من الجاهز

عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله وبسيطه طعمها روعه، عمل بسبوسة بالزبادي هي واحدة من أفضل الترك لعمل البسبوسة وهي أحد أشهر الحلويات الشرقية المفضلة عند كثير من الناس، وتتعدد الطرق في عمل البسبوسة وسنتعرف على أفضلها من خلال السطور التالية. عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية المفضلة في الوطن العربي كله لذلك قد تلجأ الكثير منا لسيدات في معرفة تحضيرها ولذلك سوف نقدمها لكم الآن بطريقة سهلة وبسيطة . مكونات عمل بسبوسة بالزبادي عدد ٢ كوب من دقيق السميد.

عدد ١ كوب من الزبادي.

كيس من الفانيليا او مقدار ملعقة صغيرة واحدة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السمن.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار صغير من اللبن (في حالة الحاجة فقط) مكونات عمل الشربات مقدار كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

عدد ٢ كوب من الماء.

رشه من مسحوق الفانيليا.

عصير نصف ليمونه. مكونات عمل بسبوسة بالزباديمكونات عمل الشربات طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في وعاء مناسب نقوم بوضع دقيق السميد مع السكر والفانيليا والبيكنج باودر، ونقوم بإضافة السمن ومقدار الزبادي مع الخلط المستمر حتى تحصلين على قوام مناسب.

إذا رأيت ان العجينة تحتاج بعض السوائل قومي بإضافة القليل من اللبن فهو يساعد على تحسن قوام البسبوسة.

في صينية مدهونة بالزبدة او السمنة قومي بصب العجينة في الصينية بشكل متساوي وتدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة.

في هذه الأثناء قومي بتحضير الشربات عن طريقة تسخين مقدار الماء مع السكر حتى يغلى الماء ويذوب السكر تماماً.

ثم قومي بإضافة رشه الفانيليا وعصير الليمون مع التقليب المستمر ثم ارفعي القدر من على النار.

بعد خروج البسبوسة قومي بإضافة الشربات عليها وهي ساخنة، ويمكن تزيينها برش جوز الهند المبشور او بإضافة المكسرات المفضلة، وتقطع وتقدم. طريقة عمل بسبوسة بالزبادي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان عمل بسبوسة بالزبادي، وكما شرحنا بالتفصيل طريقة عمل البسبوسة، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم و رضاكم. الوسوم

عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله وبسيطه طعمها روعه، عمل بسبوسة بالزبادي هي واحدة من أفضل الترك لعمل البسبوسة وهي أحد أشهر الحلويات الشرقية المفضلة عند كثير من الناس، وتتعدد الطرق في عمل البسبوسة وسنتعرف على أفضلها من خلال السطور التالية. عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بمكونات سهله تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية المفضلة في الوطن العربي كله لذلك قد تلجأ الكثير منا لسيدات في معرفة تحضيرها ولذلك سوف نقدمها لكم الآن بطريقة سهلة وبسيطة . مكونات عمل بسبوسة بالزبادي عدد ٢ كوب من دقيق السميد.

عدد ١ كوب من الزبادي.

كيس من الفانيليا او مقدار ملعقة صغيرة واحدة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السمن.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار صغير من اللبن (في حالة الحاجة فقط) مكونات عمل الشربات مقدار كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

عدد ٢ كوب من الماء.

رشه من مسحوق الفانيليا.

عصير نصف ليمونه. مكونات عمل بسبوسة بالزباديمكونات عمل الشربات طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في وعاء مناسب نقوم بوضع دقيق السميد مع السكر والفانيليا والبيكنج باودر، ونقوم بإضافة السمن ومقدار الزبادي مع الخلط المستمر حتى تحصلين على قوام مناسب.

إذا رأيت ان العجينة تحتاج بعض السوائل قومي بإضافة القليل من اللبن فهو يساعد على تحسن قوام البسبوسة.

في صينية مدهونة بالزبدة او السمنة قومي بصب العجينة في الصينية بشكل متساوي وتدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة.

في هذه الأثناء قومي بتحضير الشربات عن طريقة تسخين مقدار الماء مع السكر حتى يغلى الماء ويذوب السكر تماماً.

ثم قومي بإضافة رشه الفانيليا وعصير الليمون مع التقليب المستمر ثم ارفعي القدر من على النار.

بعد خروج البسبوسة قومي بإضافة الشربات عليها وهي ساخنة، ويمكن تزيينها برش جوز الهند المبشور او بإضافة المكسرات المفضلة، وتقطع وتقدم. طريقة عمل بسبوسة بالزبادي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان عمل بسبوسة بالزبادي، وكما شرحنا بالتفصيل طريقة عمل البسبوسة، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم و رضاكم.

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