تكثيف الشعر بسرعة هائلة في أسبوع بدون أدوية مثل ذيل الحصان

تكثيف الشعر بسرعة هائلة هو ما تحلم به كل فتاة في الحصول على شعر صحي ناعم وطويل وكثيف مثل ذيل الحصان، تبحث الفتيات بصورة مستمرة عن أفضل وصفة لتكثيف الشعر في أسبوع لكي تتمتع بمظهر لائق؛ حيث يعد الشعر الكثيف والطويل من أشهر مظاهر الجمال عند جميع النساء مهما اختلفت الثقافات أو الدول، توجد بعض العادات الخاطئة يتم أستخدامها بشكل يومي تؤثر بالسلب على صحة الشعر؛ فالمشط البلاستيك يؤدي إلى بث موجات كهربية تتسبب في تساقط الشعر على المدى الطويل، لذلك يجب أستبداله بمشط خشب قبل البدء في علاج تكثيف الشعر.

نقدم إليكم أسرع وصفات لتكثيف الشعر يمكن أستخدامها لجميع حالات الشعر سواء الجاف أو الدهني أو المجعد؛ هذه الوصفات مجربة وفعّالة لدى العديد من الفتيات، لكن قبل البدء في الخطوات يجب الالتزام بكافة المقادير والمكونات للحصول على أفضل نتيجة في تكثيف الشعر بسرعة هائلة.

تكثيف الشعر بسرعة هائلة

في البداية وقبل البدء في الخطوات يجب غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبي لمحو آثار لأي كريمات أو مواد كيميائية موجودة على الشعر، والتوقف عن أستخدام مكواة الشعر أو السشوار إلى في الحالات الضرورية حيث أن كثرة أستخدامها يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر.

زيت جوز الهند: يعد أفضل زيت لتكثيف الشعر بسرعة هائلة، قومي بتدليك فروة الرأس برفق بكمية مناسبة قبل النوم بشكل يومي، حيث يساعد زيت جوز الهند على إعادة إنتاج البصيلات وتعزيز نمو الشعر وتجديد الخلايا بشكل مستمر.

تكثيف الشعر من الأمام في أسبوع

تعد مقدمة الرأس هي الجزء الأكثر فراغاً في الشعر وهو ما يحتاج إلى التكثيف، يمكنك تكثيف الشعر من الأمام بالثوم في أسبوع عن طريق الخطوات التالية:

قومي بتقطيع الثوم إلى قطع صغيرة الحجم وضعيه في وعاء. إضافة معلقة من زيت اللوز وزيت لخروع وعسل النحل الطبيعي. يتم خلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس في قوام واحد. قومي بتوزيع الخليط على الشعر بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرس برفق. يتم ترك الخليط لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو لمحو رائحة الثوم. تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع قبل الذهب إلى الفراش.

تكثيف الشعر بغزارة بدون أدوية

يجب الحصول على قسط كافي من النوم في فترة المساء لكي تتمكن الأنسجة والخلايا على تكثيف الشعر بغزارة، يمكنك أستخدام عصير البصل لملئ الفراغات في الشعر وزيادة نموه عن طريق الخطوات التالية:

قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء به ماء لمدة 24 ساعة. يتم تصفية البصل من الماء للحصول على عصير البصل لتكثيف الشعر بدون أدوية. قومي بوضع السائل على شعرك بالتساوي مع تدليك فروة الرأس برفق. يتم غسل الشعر بعد ساعتين بالماء الدافئ والشامبو. تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر على التوالي.

في النهية يمكنك تطبيق أي وصفة من الوصفات السابقة حسب توافر بعض الخامات في المنزل، أو شرائها بسهولة للبدء في الحصول على شعر كثيف وطويل، تعد هذه الوصفات هي أفضل وصفات في تكثيف الشعر بسرعة هائلة.