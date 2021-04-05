نقدم لكم وصفة سهلة لتحضير بلح الشام في البيت مقرمش وشهي زي الجاهز بالظبط، حيث تعتبر الحلويات من أكثر الأطعمة التي يحبها جميع أفراد الأسرة، ولذلك تحرص كل أم على تحضير نوع معين منها يومياً لأولادها بعد وجبة الغداء، ومن أشهر الحلويات الشرقية بلح الشام، والذي يحبه الكبار والصغار، ويفضلون شرائه دائماً من الخارج للحصول على الطعم المقرمش واللذيذ، ولكن بعد وصفة اليوم لن تحتاجوا إلى المحلات مرة أخرى، حيث نقدم لكم طريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على ألذ طعم مقرمش مثل الجاهز تماماً. مكونات عمل بلح الشام مكونات عمل بلح الشام نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة لعمل بلح الشام: كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف ملعقة من السكر كبيرة الحجم.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

فانيليا. لتجهيز الشربات يجب تحضير ما يلي: نصف كوب من الماء.

كوب واحد من السكر.

نصف ليمونة معصورة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير بلح الشام في البيت أولاً في وعاء عميق نقوم بمزج الدقيق مع النشا بشكل جيد، ونترك الوعاء جانباً، وفي وعاء آخر نقوم بوضع الزيت والماء والملح والسكر، ونضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في التقليب لكي لا يتكون لدينا أي تكتلات، ويصبح لدينا عجينة متجانسة وناعمة.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونضيف له البيض بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، ثم نضع العجينة في كيس الحلواني ونقطع بلح الشام بالطول المناسب في طاسة الزيت.

ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي، نقوم بتجهيز الشربات من خلال غلي المكونات كلها مع بعضها على النار، ونخرج بلح الشام من الزيت نصفيه ثم نضعه في الشربات. طريقة تحضير بلح الشام في البيت الوسوم

نقدم لكم وصفة سهلة لتحضير بلح الشام في البيت مقرمش وشهي زي الجاهز بالظبط، حيث تعتبر الحلويات من أكثر الأطعمة التي يحبها جميع أفراد الأسرة، ولذلك تحرص كل أم على تحضير نوع معين منها يومياً لأولادها بعد وجبة الغداء، ومن أشهر الحلويات الشرقية بلح الشام، والذي يحبه الكبار والصغار، ويفضلون شرائه دائماً من الخارج للحصول على الطعم المقرمش واللذيذ، ولكن بعد وصفة اليوم لن تحتاجوا إلى المحلات مرة أخرى، حيث نقدم لكم طريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على ألذ طعم مقرمش مثل الجاهز تماماً. مكونات عمل بلح الشام مكونات عمل بلح الشام نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة لعمل بلح الشام: كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف ملعقة من السكر كبيرة الحجم.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

فانيليا. لتجهيز الشربات يجب تحضير ما يلي: نصف كوب من الماء.

كوب واحد من السكر.

نصف ليمونة معصورة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير بلح الشام في البيت أولاً في وعاء عميق نقوم بمزج الدقيق مع النشا بشكل جيد، ونترك الوعاء جانباً، وفي وعاء آخر نقوم بوضع الزيت والماء والملح والسكر، ونضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في التقليب لكي لا يتكون لدينا أي تكتلات، ويصبح لدينا عجينة متجانسة وناعمة.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونضيف له البيض بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، ثم نضع العجينة في كيس الحلواني ونقطع بلح الشام بالطول المناسب في طاسة الزيت.

ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي، نقوم بتجهيز الشربات من خلال غلي المكونات كلها مع بعضها على النار، ونخرج بلح الشام من الزيت نصفيه ثم نضعه في الشربات. طريقة تحضير بلح الشام في البيت

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