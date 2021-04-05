خلطة هندية عجيبة وغريبة لتطويل الشعر 10 سم في أسبوع من اسرار صاحبة اطول شعر بالعالم

خلطة هندية عجيبة لتطويل الشعر ، تتميز بلاد الهند باستخدام المكونات الطبيعية في حياتها اليومية سواء للعناية بالشعر أو بالبشرة كذلك في استخدامهم للأعشاب المختلفة التي يقوموا باستعمالها كأحد أنواع التوابل ذات الرائحة والنكهة الذكية، وسوف نستفيد من الخلطات الهندية بعد أن نقوم باستخدامها على الشعر لتطويله وكثافته.

هناك الكثير من الخلطات الهندية التي تستخدم لتطويل الشعر وزيادة كثافته في أسرع وقت ممكن وسوف نقدمها لكم في السطور القادمة:

تعتبر هذه من الوصفات الغريبة جداً والتي تساعد بشكل كبير وملحوظ على تطويل الشعر وزيادة كثافته، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العسل المضاد للفطريات والبكتريا ويحمي فروة الرأس من أن تتعرض لها ويتم استخدام تلك الخلطة بهذه الطريقة:

1 ملعقة كبيرة عسل.

4 ثمرات بصل أخضر.

في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بتقطيع حبات البصل لقطع صغيرة الحجم ثم اخلطيها جيداً حتى أن يصبح على هيئة سائل يضاف له بعد ذلك ملعقة كبيرة من العسل واخلطي مرة أخرى.

قومي بعد الانتهاء من خلط المكونات بوضعها على فروة الرأس والشعر مع التدليك برفق لبضعة ثواني ومن ثم يطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

انتظري بعد ذلك لمدة 30 دقيقة بعدها قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

احرصي على تكرار الاستخدام 3 مرات بالشهر الواحد حتى تحصلين النتائج في خلال أسابيع.

تحتوي هذه الخلطة على مجموعة فعالة وقوية لتطويل الشعر وتنعيمه وهى من المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر الذي يحتاج لها الشعر وتستخدم كما يلي:

2 فص ثوم كبير الحجم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة زيت الجرجير.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.