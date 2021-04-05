وصفات الجلسرين السحرية لعلاج مشاكل البشرة المختلفة والحصول على وجه صافي

نستعرض مع جميع السيدات والفتيات في هذا المقال وصفات الجلسرين المختلفة لعلاج مشكلات البشرة، حيث أنه يعتبر من أهم المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج المشاكل ويدخل في وصفات العناية البشرة، وعند التزامكم بهذه الوصفات باستمرار سوف تحصلون على بشرة ناعمة ونضرة خالية من المشاكل والعيوب المختلفة.

وصفة الجلسرين لعلاج مشاكل البشرة

نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:

3 ملعقة من الموز مهروسين.

ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين.

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد، ونقوم بتوزيع الخليط المتجانس على الوجه بالتساوي، ثم نتركه مدة قدرها 20 دقيقة حتى يجف تماماً، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء بشكل جيد، ونكررها أسبوعياً للحصول على بشرة مشرقة وتتمتع بالنضارة، وخالية تماماً من الشوائب.

وصفة الجلسرين السحرية للبشرة

نحتاج إلى هذه المكونات أولاً:

ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين.

عدد 1 بياض بيضة.

حوالي 4 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نقوم بوضع الجلسرين في وعاء، ونضيف له كلاً من عصير الليمون وبياض البيضة، ونحرك المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس تماماً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حوالي ربع ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

وصفة الجلسرين لنضارة الوجه

يجب تجهيز المكونات التالية أولاً:

ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت فيتامين هـ.

نقوم بوضع المكونات المذكورة مع بعضها البعض في وعاء صغير، ونقلبهم بشكل جيد حتى يمتزجوا تماماً، ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء، ونستخدمه يومياً قبل النوم في تدليك الوجه، وغسل البشرة في اليوم التالي صباحاً بالماء الفاتر، تساعد هذه الوصفة في الحفاظ على صحة وشباب البشرة.