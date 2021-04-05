“بالخطوات” طريقة تطهير القولون من الفضلات المتراكمة ب7 سوائل شهيرة

طريقة تطهير القولون الذي يعتبر من أهم المؤثرات على صحة الإنسان، حيث يعتبر جزء هام من الجسد يتحكم في نقل الفضلات من الأمعاء خروجا من الجسد بسحب فضلات الغذاء وتحريك الأمعاء والانتهاء من عملية الإخراج، وسعى كل فرد أن تتم تلك العملية بسهولة دون ألام أو غازات أو مشاكل أخرى ولذلك نقوم بعرض مكونات في المنزل تساعد على تسهيل حركة القولون وإخراج الفضلات بسلامة وفي الوقت المحدد لها.

السموم التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان

تؤثر فضلات الأكل التي يأكلها الإنسان سلبا على الصحة بشكل عام وذلك حسب إحصاءات مراكز الأبحاث العالمية والطبية حول أمراض تصيب أعضاء الجسد بالشيخوخة يكون المسؤول الأول عنها القولون والفضلات التي تتراكم فيه بشكل يومي أو شهري، ولذلك توصي مركز الأبحاث بمتابعة عمليات الإخراج والتأكد من الذهاب اليومي إلى دورة المياه والتخلص من طعام الأمس من البطن أو استخدام إحدى العوامل المساعدة في إخراج فضلات الجسم، حيث يوصي الأطباء بالتنظيف السنوي للقولون باستخدام المواد الطبيعية أو الصناعية بما يجنّب الفرد امراض خطيرة مثل سرطان القولون.

استخدام شاي الأعشاب مثل الألوفيرا والدردار الأحمر “الزلق” والسيليوم وجذور الخطمي بما له من تأثير مليّن والذي يقوم بتنظيم عملية الهضم بتهدئة المعدة والقولون بما يساعد على انتظام حركة الأمعاءن ويجب تناولها بشكل يومي بعد استشارة الطبيب. تناول الماء المالح وهو من العادات الشعبية لتيسير عملية الإخراج والذي يفضل تناوله صباحا على معدة فارغة، حيث يتم استجلاب ملح البحر أو إبسوم أو ملح الهيالايا ويتم إذابة ملعقتين بالماء الدافيء وتناوله صباحا بما يشعرك بالحاجة لقضاء الحاجة. التعديل الغذائي والذي يكون بتغيير العادات الخاطئة في الطعام بإضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف وفيتامين دي، كما أن هنالك أطعمة تساعد الجسم على التخلص من الفضلات ومنها: البروكلي والحليب، التوت مع الشوفان، وتناول كميات أكبر من النباتات الورقية التي تحتوي على الألياف وكذلك الفواكه بما يحسن عملية الهضم والإخراج ويساعد على تكاثر البكتيريا النافعة بالجسم. تناول البروبيوتيك وهي مادة وبكتيريا نافعة للمعدة توجد بالأطعمة المخمرة مثل المخللات والزبادي وهي تقلل من الالتهابات وتعزز الجهاز الهضمي والإخراجي وتساعد على مكافحة الأمراض، وتكون أعمال تنظيف القولون تؤدي لفقدان هذه البكتيريا النافعة ولذلك ينصح بعد الإفراغ التام عودة الإكثار من تناول الزبادي والأطعمة المخمرة. تناول زيت الخروع وهو من العادات الشعبية أيضا في الاستخدام حيث له تأثير قوي في تنظيف القولون السريع بإضافة ثلث كوب من الزيت مع ثلث كوب من الشعير وقد يستخدم ملعقة من صودا الخبز ايضا. استخدام عصير التفاح الطازج وليس المصنع والذي يحتوي على الألياف المفيدة وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من بودرة طين البنتونيت ورشة قليلة من السيليوم ويتناول ليساعد على الإخراج. تناول كميات كافية من الماء بشكل يومي حيث يكون الماء مليّن طبيعي للأمعاء ويساعد على سهولة حركة المكونات فيها كما يعتبر من الطرق الأكثر أمان بتناوله يوميا على معدة فارغة يعتبر طريقة تطهير القولون بشكل أمن ورخيص.

طريقة تظهير القولون