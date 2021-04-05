بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا مقرمش وشهى جدا باسهل طريقه واروع طعم

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا ، تعتبر النوتيلا عشق كبير لكل فرد في العائلة من كبير لصغير خاصة إذا تم استخدامها عند تحضير البسكويت اللذيذ والشهي الذي يقبل عليه الجميع، وسوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا في البيت باستخدام القليل من المقادير الغير مكلفة فهي بالمعتاد تكون موجودة داخل مطبخ كل سيدة ومن الآن تستطيعين أن تقومين بتحضيره في 10 دقائق فقط لا غير.

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا عن طريق استخدام بعض من المكونات البسيطة للغاية التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك تتمثل في التالي:

1 كوب كبير دقيق أبيض.

2/1 كوب سكر ناعم.

1 كوب زبدة.