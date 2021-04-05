بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا مقرمش وشهى جدا باسهل طريقه واروع طعم

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا ، تعتبر النوتيلا عشق كبير لكل فرد في العائلة من كبير لصغير خاصة إذا تم استخدامها عند تحضير البسكويت اللذيذ والشهي الذي يقبل عليه الجميع، وسوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا في البيت باستخدام القليل من المقادير الغير مكلفة فهي بالمعتاد تكون موجودة داخل مطبخ كل سيدة ومن الآن تستطيعين أن تقومين بتحضيره في 10 دقائق فقط لا غير.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا
نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا عن طريق استخدام بعض من المكونات البسيطة للغاية التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك تتمثل في التالي:مقادير بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا:
- 1 كوب كبير دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر ناعم.
- 1 كوب زبدة.
- في وعاء قومي بإضافة الزبدة مع السكر واخفقيها باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط بلون فاتح.
- ثم بعد ذلك يضاف التدريج تدريجياً مع الاستمرار في التقليب لكي يصبح لديك عجينة تشبه فتات الخبز ومن ثم يتم تشكلها على هيئة أسطوانة.
- ثم يتم تغليف المكونات باستخدام ورق الزبدة وضعيها بالثلاجة لمدة ساعتين.
- ثم عليكِ بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن ويتم تسخينه على درجة 180 درجة مئوية وبعدها احضري صينيتين ذات حافة قصيرة.
- بطني الصواني بورق الزبدة مع الحرص على ابتعاد الورقة عن العجينة، ثم استخدمي السكين في تقطيعها لشرائح سميكة 1 سم.
- ثم يتم وضع قطع البسكويت بالصواني مع الحرص على ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
- يتم تركها داخل الفرن لمدة 11 دقيقة حتى أن يصبح ذهبي اللون وناضج تماماً.
- بعدها اخرجيه من الفرن وقدميه وهو بارد مع كوب من العصير وكوب من الشاي الساخن أو الحليب الدافئ لأطفالك.
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طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا ، تعتبر النوتيلا عشق كبير لكل فرد في العائلة من كبير لصغير خاصة إذا تم استخدامها عند تحضير البسكويت اللذيذ والشهي الذي يقبل عليه الجميع، وسوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا في البيت باستخدام القليل من المقادير الغير مكلفة فهي بالمعتاد تكون موجودة داخل مطبخ كل سيدة ومن الآن تستطيعين أن تقومين بتحضيره في 10 دقائق فقط لا غير.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا
نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا عن طريق استخدام بعض من المكونات البسيطة للغاية التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك تتمثل في التالي:مقادير بسكويت العشر دقائق بالنوتيلا:
- 1 كوب كبير دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر ناعم.
- 1 كوب زبدة.
- في وعاء قومي بإضافة الزبدة مع السكر واخفقيها باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط بلون فاتح.
- ثم بعد ذلك يضاف التدريج تدريجياً مع الاستمرار في التقليب لكي يصبح لديك عجينة تشبه فتات الخبز ومن ثم يتم تشكلها على هيئة أسطوانة.
- ثم يتم تغليف المكونات باستخدام ورق الزبدة وضعيها بالثلاجة لمدة ساعتين.
- ثم عليكِ بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن ويتم تسخينه على درجة 180 درجة مئوية وبعدها احضري صينيتين ذات حافة قصيرة.
- بطني الصواني بورق الزبدة مع الحرص على ابتعاد الورقة عن العجينة، ثم استخدمي السكين في تقطيعها لشرائح سميكة 1 سم.
- ثم يتم وضع قطع البسكويت بالصواني مع الحرص على ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
- يتم تركها داخل الفرن لمدة 11 دقيقة حتى أن يصبح ذهبي اللون وناضج تماماً.
- بعدها اخرجيه من الفرن وقدميه وهو بارد مع كوب من العصير وكوب من الشاي الساخن أو الحليب الدافئ لأطفالك.
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