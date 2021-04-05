طريقة عمل الدونات بالبرتقال في المنزل بأقل الإمكانيات وأسهل الخطوات

طريقة عمل الدونات بالبرتقال , الدونات واحدة من أحب الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، والتي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على أفضل وأسهل طريقة لعمل الدونات بالزيت، ستمكنك من تحضيرها في خلال دقائق بسيطة، وبطعم أشهى وأخف من الذي تباع في كبار محلات الحلويات، ولأننا نعلم أن كل ست بيت تبحث عن الأفضل والأقوى لأفراد أسرتها، قررنا اليوم أن نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل الدونات بسهولة من البيت، بطعم أقوى من الجاهز، أطفالك سيظنون أنكِ قمت بشرائها من أرقى محلات الحلويات.

طريقة عمل الدونات بالبرتقال

هذه الوصفة من الوصفات المحببة للأطفال والكبار في رمضان أو في الأعياد ولعمل وصفة الدونات بالبرتقال نحتاج إلى مجموعة من المكونات الواجب تحضيرها، والتي تتلخص فيما يلي ذكره:-

ثلاثة أكواب وربع من الدقيق المنخول.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 بيضة مخفوقة جيدًا.

ثلثان كوب من السكر الحبيبات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

ثلثان كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب من الزبدة.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

مكونات عجينة الدوناتمكونات التغليف

ضعي الدقيق المنخول + البيكنج بودر + الماء في وعاء عميق وامزجي المكونات جيدًا واتركيهم جانبًا.

اخفقي السكر والفانيليا والبيض في وعاء آخر بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هش وخفيف ولونه فاتح.

ضعي بشر البرتقال وعصير البرتقال والزبدة في وعاء آخر وامزجي المكونات جيدًا.

أضيفي خليط البرتقال مع الدقيق بالتناوب مع خليط البيض والسكر أثناء الخفق المستمر حتى تحصلين على قوام متجانس.

غطي الوعاء واتركي العجين حتى يختمر ويتضاعف حجمه لمدة ساعتين.

افردي العجين على سطح مرشوش بالدقيق، وقطعيها بالقطاعات الخاصة للدونات.

حضري التغليف عن طريق خلط الثلاثة مكونات معًا ثم اتركيها جانبًا.

سخني الزيت الغزير ثم اقلي الدونات بها حتى تصبح باللون الذهبي ثم اغمسيها في خليط التغليف واتركيها حتى تجف.

قدميها في طبق مناسب مع كوب من الشاي أو القهوة أو الحليب حسب رغبتك.

خطوات تحضير الدونات بالبرتقال