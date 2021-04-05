اقوى بديل للبوتكس بأفضل ماسك رهيب لشد تجاعيد الوجه والرقبه وكانك فى ال 20 من عمرك

أفضل ماسك طبيعي لشد تجاعيد الوجه ، تشكل ظهور تجاعيد الوجه كابوس كبير يطارد كل سيدة ويجعلها تشعر بالفزع والقلق إذا تعرضت يوماً لهذا، فهي واحدة من المشكلات الجمالية التي تعاني منها العديد من السيدات وفي مرحلة عمرية مبكرة، ولكن ابتعدي تماماً عن إجراء البوتكس والفلير لشد تجاعيد الوجه واستعيني بأفضل ماسك طبيعي للقضاء على التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تستخدم في تحضير أفضل ماسك طبيعي لشد تجاعيد الوجه سريعاً ومنها التالي:

يحتوي هذا الماسك على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تعزيز الكولاجين في البشرة وبالتالي تحد من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، فقومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق بودرة الصندل المضاف لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون واخلطيهم معاً حتى يتكون لديكِ خليط مثل العجينة المتماسكة، يتم بعد ذلك تطبيق الماسك على البشرة مع التدليك برفق وانتظري حتى أن يجف على بشرتك أو لمدة 30 دقيقة، بعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر مع الحرص على تكرار استخدام الماسك.

تعتبر زبدة الشيا من أفضل المكونات التي تستخدم للعناية بالشعر والبشرة ويعود الفضل في أهميتها أنها تحتوي على عناصر مهمة جداً لشد البشرة وترطيبها، كذلك العسل يحتوي على خصائص لتطهير البشرة وتخليصها من الجراثيم وأيضاً يشد تجاعيد الوجه والرقب واستخدام هذا الماسك بسيط للغاية.

فقط قومي بخلط ملبعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي واخلطيهم مع بعضهم ثم قومي بتطبيق الخليط على الوجه والرقبة وتركيه حتى أن يجف ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل أن تقومين بتكرار الاستخدام أكثر من مرة في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج في أقل وقت.