سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة زي المحلات طرية وناجحة 100%

سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، التي نحبها جميعاً صغاراً وكباراً بلا استثناء، ويتم إعدادها في كل الأوقات وبشكل خاص في رمضان، حيث يفضل الكثير منا تناولها بعد أداء صلاة التراويح مع كوب من القهوة أو الشاي، حيث أنه يتم تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة ونكهة، ونقدم لكم هنا بعض من هذه الطرق بخطوات سهلة ومكونات موجودة فى كل بيت. سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة طريقة عمل البسبوسة السادة المكونات كوب ونصف من السميد الناعم.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

ربع كوب من أي زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. مكونات القطر كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة. مكونات القطر طريقة التحضير في البداية نقوم بوضع السميد في طبق عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت للسميد بعد ذلك نقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط المواد جيداً.

نضيف الزبادي والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم نقوم بخلط المكونات معا.

نقوم بعد ذلك بخلط الحليب مع العسل ثم نضيفهم إلى خليط السميد السابق ونقلب الخليط جيداً وبرفق.

بعد ذلك نقوم بتحضير صينية فرن وندهنها بالزبدة جيداً ثم نوزع خليط البسبوسة في الصينية ونزينه بالمكسرات التي تريدها.

قبل وضع الصنية في الفرن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعدها ندخل صينية البسبوسة في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

في هذه الأثناء نقوم بعمل القطر أو ما يسمي بالشريات فنقوم بوضع كوب من السكر وكوب ونصف من الماء في قدر ونرفعه على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان ونلاحظ ذوبان السكر في الماء نضيف عصير الليمون ونقلب.

نترك الخليط يغلي على نار متوسطة طوال فترة تواجد البسبوسة في الفرن.

عندما تنضج البسبوسة نخرجها من الفرن، ثم نقوم برفع القطر من على النار ونضيف له الزبدة والفانيلا ونقلب ثم نسكب القطر على البسبوسة بحذر.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية البسبوسة بورق الألومنيوم ونتركها حتى تتشرب جميع القطر، وبعد ذلك نقطعها ونقدمها.

من علامات نجاح البسبوسة، هو امتصاص البسبوسة للقطر كله فور سكبه عليها، وللعلم يمكن عمل بسبوسة بالقشطة بنفس الطريقة ولكن يتم وضع نصف كمية خليط البسبوسة في الصينية وبعد ذلك نضع القشطة ثم نضيف باقي خليط البسبوسة بحذر. الوسوم

سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، التي نحبها جميعاً صغاراً وكباراً بلا استثناء، ويتم إعدادها في كل الأوقات وبشكل خاص في رمضان، حيث يفضل الكثير منا تناولها بعد أداء صلاة التراويح مع كوب من القهوة أو الشاي، حيث أنه يتم تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة ونكهة، ونقدم لكم هنا بعض من هذه الطرق بخطوات سهلة ومكونات موجودة فى كل بيت. سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة طريقة عمل البسبوسة السادة المكونات كوب ونصف من السميد الناعم.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

ربع كوب من أي زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. مكونات القطر كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة. مكونات القطر طريقة التحضير في البداية نقوم بوضع السميد في طبق عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت للسميد بعد ذلك نقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط المواد جيداً.

نضيف الزبادي والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم نقوم بخلط المكونات معا.

نقوم بعد ذلك بخلط الحليب مع العسل ثم نضيفهم إلى خليط السميد السابق ونقلب الخليط جيداً وبرفق.

بعد ذلك نقوم بتحضير صينية فرن وندهنها بالزبدة جيداً ثم نوزع خليط البسبوسة في الصينية ونزينه بالمكسرات التي تريدها.

قبل وضع الصنية في الفرن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعدها ندخل صينية البسبوسة في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

في هذه الأثناء نقوم بعمل القطر أو ما يسمي بالشريات فنقوم بوضع كوب من السكر وكوب ونصف من الماء في قدر ونرفعه على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان ونلاحظ ذوبان السكر في الماء نضيف عصير الليمون ونقلب.

نترك الخليط يغلي على نار متوسطة طوال فترة تواجد البسبوسة في الفرن.

عندما تنضج البسبوسة نخرجها من الفرن، ثم نقوم برفع القطر من على النار ونضيف له الزبدة والفانيلا ونقلب ثم نسكب القطر على البسبوسة بحذر.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية البسبوسة بورق الألومنيوم ونتركها حتى تتشرب جميع القطر، وبعد ذلك نقطعها ونقدمها.

من علامات نجاح البسبوسة، هو امتصاص البسبوسة للقطر كله فور سكبه عليها، وللعلم يمكن عمل بسبوسة بالقشطة بنفس الطريقة ولكن يتم وضع نصف كمية خليط البسبوسة في الصينية وبعد ذلك نضع القشطة ثم نضيف باقي خليط البسبوسة بحذر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة زي المحلات طرية وناجحة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.