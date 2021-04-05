السر الباكستانى الحقيقي لتطويل الشعر لحد الركب لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة وينبت الفراغات

وصفة جارتى الباكستانيه ، بعد أن تقومين عزيزتي باستخدامها لن يتوقف شعرك بعد ذلك عن النمو وسوف تحد من تساقط الشعر وتساهم في إنباته وملأ الفراغات، كما أنها غنية بالعناصر المحفزة لعملية نمو الشعر وإطالته وكثافته وهذا حلم كبير لكل سيدة وفتاة أن تتمتع بشعر طويل وناعم ومغذي بعمق.

تعتمد هذه الوصفة على مجموعة هائلة من المكونات الطبيعية التي تعوض الشعر كل ما يفقده من معادن وفيتامينات لها تأثير على عملية نموه ومنها الآتي:

1 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقتين صغيرتين بذور كتان.

ملعقتين صغيرتين زيت خردل.

ربع كوب زيت زيتون.

في وعاء من الألمونيوم صغير الحجم قومي بوضع كافة الزيوت مع بعضها ثم ضعيها على النار مع التقليب.

ضيفي لها بعد ذلك السكر وقلبي حتى الذوبان وتصبح المكونات دافئة.

ارفعي الخليط من على النار وتركيه ثم قومي بتصفيته وابدئي في تبيقه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

عليكِ بعدها بتمشيط الشعر بالمشط الخشبي حتى يكون من السهل التخلص من التشابك.

لفي شعرك ثم غطيه بكيس من البلاستيك وتركي الخليط على شعرك طول اليوم.

بعدها يتم شطف الشعر بالماء الفاتر فقط لا غير بدون أن تستخدمين ولا شامبو أو حتى صابون.

وعليكِ بتكرار الاستخدام حتى تحصلين على أفضل النتائج 3 مرات بالأسبوع الواحد.

تعد من الوصفات الفريدة من نوعها والتي تحتوي على كمية هائلة من الفوائد التي تنعم الشعر وتقويه وفروة الرأس وتجعلها صحية ومغذية وأهم فوائدها الآتي: