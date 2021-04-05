طريقة عمل كيك البراوني بطريقة سهلة وناجحة جربيها الآن فهي من أجمل وصفات الكيك الحديثة ويعشقها الكثيرين من محبي كيك الشوكولاتة، وهي وصفة لذيذة يمكن تحضيرها في المنزل وهي مناسبة للحفلات الصغيرة والعزومات كحلو يقدم للضيوف، وهي من الكيك المغذي حيث أنها تحتوي على البيض والمكسرات ولكن يجب عدم الإسراف في تناولها أيضاً حيث أن سعراتها الحرارية عالية نسبياً. طريقة عمل كيك البراوني طريقة عمل كيك البراوني المقادير 200 جرام شوكولاتة خام للحلويات.

200 جرام زبدة صفراء لينة.

100 جرام سكر أبيض.

125 جرام دقيق أبيض للحلويات.

ثلاث بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

100 جرام مكسرات مطحونة.

رشة ملح.

صوص شوكولاتة للتزيين. طريقة تحضير كيك الرواني سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

سخني الشوكولاتة في حمام مائي حتى تسيح تماماً واخلطيها مع الزبدة جيداً.

أضيفي المكسرات المطحونة وافرميها مع خليط الشوكولاتة والزبدة بالمضرب الطهرباائي لمدة دقيقتين.

أضيفي السكر وأخفقيهم معاً حتى تحصلي على قوام متماسك نسبياً.

أضيفي البيض واحدة واحدة واخفقي المكونات بواسطة المضرب على سرعة متوسطة.

قلبي الملح مع الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم جيداً ثم أضيفيهم لخليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشبية.

ضعي الخليط في صينية مقاس 20 مدهونة بزبدة ومرشوشة بالدقيق وأدخليها الفرن.

تترك الكيك في الفرن حوالي 20 دقيقة مع ملاحظة أن كيك البراونيز لا ترتفع كثيراً مثل الكيك العادي.

بعد تسوية الكيك يكون الوجه مقرمش نسبياً قومي بوضع الصوص عليها واتركيها لتبرد.

للتقديم رشي عليها مكسرات أو بشر الشوكولاتة أو سكر مطحون. طريقة تحضير كيك الرواني وتعتبر كيك البراوني من الكيك اللذيذ التي يفضلها الأطفال لذا قدميها لأطفالك مع كوب من اللبن الدافئ أو الكاكاو إذا كانوا من محبي الشوكولاتة فهي مفيدة ومحضرة منزلياً فتكون أضمن من الحلويات الجاهزة ومصنوعة من مكونات مضمونة من المنزل. الوسوم

طريقة عمل كيك البراوني بطريقة سهلة وناجحة جربيها الآن فهي من أجمل وصفات الكيك الحديثة ويعشقها الكثيرين من محبي كيك الشوكولاتة، وهي وصفة لذيذة يمكن تحضيرها في المنزل وهي مناسبة للحفلات الصغيرة والعزومات كحلو يقدم للضيوف، وهي من الكيك المغذي حيث أنها تحتوي على البيض والمكسرات ولكن يجب عدم الإسراف في تناولها أيضاً حيث أن سعراتها الحرارية عالية نسبياً. طريقة عمل كيك البراوني طريقة عمل كيك البراوني المقادير 200 جرام شوكولاتة خام للحلويات.

200 جرام زبدة صفراء لينة.

100 جرام سكر أبيض.

125 جرام دقيق أبيض للحلويات.

ثلاث بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

100 جرام مكسرات مطحونة.

رشة ملح.

صوص شوكولاتة للتزيين. طريقة تحضير كيك الرواني سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

سخني الشوكولاتة في حمام مائي حتى تسيح تماماً واخلطيها مع الزبدة جيداً.

أضيفي المكسرات المطحونة وافرميها مع خليط الشوكولاتة والزبدة بالمضرب الطهرباائي لمدة دقيقتين.

أضيفي السكر وأخفقيهم معاً حتى تحصلي على قوام متماسك نسبياً.

أضيفي البيض واحدة واحدة واخفقي المكونات بواسطة المضرب على سرعة متوسطة.

قلبي الملح مع الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم جيداً ثم أضيفيهم لخليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشبية.

ضعي الخليط في صينية مقاس 20 مدهونة بزبدة ومرشوشة بالدقيق وأدخليها الفرن.

تترك الكيك في الفرن حوالي 20 دقيقة مع ملاحظة أن كيك البراونيز لا ترتفع كثيراً مثل الكيك العادي.

بعد تسوية الكيك يكون الوجه مقرمش نسبياً قومي بوضع الصوص عليها واتركيها لتبرد.

للتقديم رشي عليها مكسرات أو بشر الشوكولاتة أو سكر مطحون. طريقة تحضير كيك الرواني وتعتبر كيك البراوني من الكيك اللذيذ التي يفضلها الأطفال لذا قدميها لأطفالك مع كوب من اللبن الدافئ أو الكاكاو إذا كانوا من محبي الشوكولاتة فهي مفيدة ومحضرة منزلياً فتكون أضمن من الحلويات الجاهزة ومصنوعة من مكونات مضمونة من المنزل.

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