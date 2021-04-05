طريقة عمل القرص الطرية في المنزل وسر نجاحها بمكون واحد

طريقة عمل القرص الطرية في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول القرص الطرية بجانب الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار أو يمكن تناولها على وجبة العشاء وهي من الأكلات الخفيفة ويحب تناولها الكثير من الأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقه تجهيز القرص الطرية في المنزل بمكونات خطوات سهلة للغاية وبالتالي لن تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها.

طريقة عمل القرص الطرية

نقدم لكم من خلال هذه المقالة المكونات

نصف كيلو دقيق

نصف كيلو لبن رائب

نصف كيلو حليب كامل الدسم

نصف كوب سمن ذائب

ملعقة سكر ملعقة خميرة

ملعقة ملح صغيرة.

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز اللبن الدافئ ونضع فيه الخميرة والسكر وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل وتختمر جيداً وفي وعاء آخر نبدأ بوضع السمن والدقيق والملح، وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ اضافة اللبن الرائب مع الاستمرار في عملية تقليب والعجن.

في الخطوة التالية نكون بإضافة الخميرة مع اللبن الدافئ تدريجياً مع الاستمرار في عملية التقليب جيداً، وبعد أن تصبح عجينة متماسكة نقوم بوضعها في وعاء وتغطيته بالنايلون وتترك لمدة ساعتين حتى تختمر في مكان دافئ.

في الخطوة التالية نبدأ بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم بعد أن تختمر العجينة جيداُ ويمكن تجهيزها سادة أو يمكن حشوها بالملبن أو القرفة أو التمر، وذلك على حسب رغبة بعد ذلك نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها القليل من الزبدة ثم نضع عليها القرص، وتترك لمدة عشرون دقيقة حتى تختمر ويزداد حجمه بعد ذلك نضعها في الفرن بعد تسخينه قبلها بعشر دقائق على نار متوسطة حتى تبرد، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتناولها بجانب الحليب أو الشاي وبالهناء والشفاء.

طريقه تجهيز القرص الطرية