وصفة صحية لقلي الباذنجان بدون زيت في الفرن ووداعاً لحرقان المعدة والحموضة بعد الآن

يعتبر الباذنجان هو أكثر أنواع الخضراوات التي يحبها أغلب الأشخاص، ويتم استخدامه في تحضير العديد من الوصفات مثل المسقعة والمحشي والمخلل والمقلوبة والبابا غنوج وغيرها العديد من الوصفات، ولكن يفضل أغلب الأشخاص تناول الباذنجان المقلي، ولكنهم يعانون من الشعور بالحموضة والحرقان بعض الشيء، ولذلك نقدم لهم اليوم طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون زيت في الفرن لوصفة صحية وغير متعبة للمعدة، حيث أن كثرة الزيت يسبب حموضة ويتعب المعدة للعديد من الأشخاص.

وصفة صحية لقلي الباذنجان

يمكن تقشير الباذنجان أو الاحتفاظ بقشره حسب رغبة كل شخص، وبعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح، ونقوم بوضعها في وعاء مليء بالماء المغلي، ونقوم بإضافة للماء 2 ملعقة من الملح، ثم نقوم بتركه في هذا الماء حوالي خمسة دقائق أو عشر دقائق حتى يصبح لون الماء بني، بعد ذلك نقوم بإخراجه من الماء ونصفي الباذنجان بشكل جيد ونتركه جانباً حوالي 5 دقائق.

نقوم بوضع كمية من رذاذ الزيت في المقلاة، ونقوم بوضع الباذنجان فوقه، ونتركه على النار حتى يصبح لونه ذهبي مائل إلى الأحمر، ونقوم بقلبه على الجهة الأخرى ليأخذ اللون من جميع الجوانب، وبعد ذلك نرفعه على طبق به مناديل للتخلص من الماء.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

نقوم بتقشير الباذنجان إلى شرائح، ونقوم برش الملح عليها من جميع النواحي، ونتركها جانباً لمدة 10 دقائق للتخلص من الماء الزائد بها، ونقوم بغمس الباذنجان في الدقيق الأبيض، ونغطيه من الناحيتين، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد أن يسخن، نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت، وندخل الصينية ونتركها حتى يتحول لونها إلى الذهبي وتحمر وتكتسب اللون المناسب، وبعد ذلك نقوم بإخراجها ونتركها جانباً، ويتم تناولها هكذا أو استخدامها في الوصفات المختلفة وبالهنا والشفا.