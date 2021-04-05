طريقة عمل الكيكة الباردة السريعة بخطوات بسيطة وغير مكلفة فكثير من السيدات ترغبن أحياناً في تجهيز حلوى خفيفة وسريعة بإمكانيات بسيطة من المنزل للأسرة وتوجد العديد من وصفات الكيك المختلفة والسهلة على موقعنا يمكنك تجربتها إلا أن الكيكة الباردة تعتبر من أسهل وصفات الحلو التي يجب أن تحضريها ومن خلال السطور التالية نقدم لكِ الوصفة بأسرع وأسهل طريقة. طريقة عمل الكيكة الباردة طريقة عمل الكيكة الباردة المقادير 2 كيس من بسكوت الشاي السادة.

علبة من القشطة الجاهزة.

نصف كوب كريمة لباني.

نصف كوب من الزبدة.

حوالي ربع كوب مكسرات مبشورة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب كاكاو خام.

شوكولاتة خام للتزيين حسب الرغبة. خطوات تحضير الكيك البارد في صينية على النار قومي بتسييح الزبدة وقبل أن تسخن ضعي اللبن والكريمة اللباني والقشطة وقلبيهم معاً.

بعد أن يسخن الخليط أضيفي الكاكاو الخام وقلبيهم معاً.

بعد التقليب لمدة دقيقة أضيفي البسكوت المكسر جيداً لقطع صغيرة وقلبي حتى يتجانس البسكوت مع الخليط السائل.

أضيفي المكسرات لخليط البسكوت وقلبيهم معاً.

بعد أن تدمج المكونات جيداً أحضري قصدير أو قالب كيك انجليزي وضعي خليط البسكويت ثم لفي القصدير لتساوي الخليط.

أو اضغطي عليه بالمعلقة لتساويه من جميع الجوانب في الصينية.

في حمام مائي سخني الشوكولاتة الخام أو يمكنك تحضير صوص شوكولاتة أو كراميل وتزيين الكيك به.

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يجمد.

ضعي بولة من الأيس كريم على كل قطعة لتقديم كيك بارد لذيذ ومميز. طريقة الكيكة الباردة خطوات تحضير الكيك الباردطريقة الكيكة الباردة يمكنك أيضاً استبدال البسكويت في الوصفة بأي كيك متبقي لديك ودمجه مع لبن حليب وكاكاو خام أو أيس كريم محلى أو كريمة ووضع الفواكه للتزيين للحصول على كيك جديد بطريقة شهية كما يمكن إضافة الجيلي لعمل كيك الجيلي. الوسوم

طريقة عمل الكيكة الباردة السريعة بخطوات بسيطة وغير مكلفة فكثير من السيدات ترغبن أحياناً في تجهيز حلوى خفيفة وسريعة بإمكانيات بسيطة من المنزل للأسرة وتوجد العديد من وصفات الكيك المختلفة والسهلة على موقعنا يمكنك تجربتها إلا أن الكيكة الباردة تعتبر من أسهل وصفات الحلو التي يجب أن تحضريها ومن خلال السطور التالية نقدم لكِ الوصفة بأسرع وأسهل طريقة. طريقة عمل الكيكة الباردة طريقة عمل الكيكة الباردة المقادير 2 كيس من بسكوت الشاي السادة.

علبة من القشطة الجاهزة.

نصف كوب كريمة لباني.

نصف كوب من الزبدة.

حوالي ربع كوب مكسرات مبشورة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب كاكاو خام.

شوكولاتة خام للتزيين حسب الرغبة. خطوات تحضير الكيك البارد في صينية على النار قومي بتسييح الزبدة وقبل أن تسخن ضعي اللبن والكريمة اللباني والقشطة وقلبيهم معاً.

بعد أن يسخن الخليط أضيفي الكاكاو الخام وقلبيهم معاً.

بعد التقليب لمدة دقيقة أضيفي البسكوت المكسر جيداً لقطع صغيرة وقلبي حتى يتجانس البسكوت مع الخليط السائل.

أضيفي المكسرات لخليط البسكوت وقلبيهم معاً.

بعد أن تدمج المكونات جيداً أحضري قصدير أو قالب كيك انجليزي وضعي خليط البسكويت ثم لفي القصدير لتساوي الخليط.

أو اضغطي عليه بالمعلقة لتساويه من جميع الجوانب في الصينية.

في حمام مائي سخني الشوكولاتة الخام أو يمكنك تحضير صوص شوكولاتة أو كراميل وتزيين الكيك به.

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يجمد.

ضعي بولة من الأيس كريم على كل قطعة لتقديم كيك بارد لذيذ ومميز. طريقة الكيكة الباردة خطوات تحضير الكيك الباردطريقة الكيكة الباردة يمكنك أيضاً استبدال البسكويت في الوصفة بأي كيك متبقي لديك ودمجه مع لبن حليب وكاكاو خام أو أيس كريم محلى أو كريمة ووضع الفواكه للتزيين للحصول على كيك جديد بطريقة شهية كما يمكن إضافة الجيلي لعمل كيك الجيلي.

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