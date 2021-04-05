افكار سفرة أول يوم رمضان 1442 / 2021 مميزة ومختلفة؛ يُعد أول يوم من شهر رمضان المبارك من الأيام التي تهتم بها السيدات كثيراً، وذلك لأنهم يريدون تحضير أطيب وألذ الاطعمة لأفراد أسرتهم، فقد اقترب موعد رمضان 2021، لذلك يجب البدء بالتحضير له.

افكار سفرة أول يوم رمضان 1442 / 2021

مائدة اول يوم رمضان من الأشياء التي تنشغل بها الأمهات كثيراً، وذلك لأنهم يرغبون في تحضير العديد من الأطعمة المختلفة والمميزة لتقديمها لاسرتهم بعد أول يوم من الصيام، لذلك نقدم لكم بعض من الأطعمة المميزة التي تجعل سفرتك رائعة في أول أيام شهر رمضان الكريم.

المكونات

500 جرام لحم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة قرفة.

حزمة من البقدونس.

ربع ملعقة من الملح.

كوب إلا ربع من الطحينة.

ملعقتان من عصير الليمون.

ثلث كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب صنوبر.

طريقة تحضير غراتان الكفتة

نخلط البصل والبقدونس في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم نضيف اللحم المفروم، ونفرم جيداً حتى تتجانس المكونات.

يتم إضافة كل البهارات ونخلط، حتى نحصل على خليط متجانس متماسك.

نحضر الطحينة عن طريق خلطها بالماء وعصير البرتقال والليمون جيداً.

نقلب الخليط جيداً ونجعله سميك قليلاً.

ندهن صينية الكفتة بالزيت، ثم نضع الكفتة ونسكب فوقها صوص الطحينة.

نضع الصينية بالفرن في درجة حرارة 176 درجة ونتركها حتى تنضج تماماً.

نقلي الصنوبر في الزبدة في مقلاة على النار، ثم نسكبه فوق غراتان الكفتة للتزيين.

وهكذا يكون غراتان الكفتة جاهز للتقديم.

غراتان الكفتة في سفرة أول يوم رمضانكوسا بالفريك

تُعد الكوسا بالفريك من الأطباق الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة أول يوم رمضان، ويتم تحضيرها كالتالي:

المقادير

كيلو من الكوسا.

كوبان من الفريك.

نصف كيلو من اللحم الضاني.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان من الدقة الحلبي.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ثلاث حبات من البطاطس المقطعة حلقات.

ثلاثة لتر من مرقة اللحم.

طريقة تحضير محشي الكوسا بالفريك

يتم تنظيف الكوسا من الداخل، وغسلها جيداً، ثم نتركها تتصفى من الماء.

نقوم بتحميص الفريك في السمن على النار لمدة دقيقتين تقريباً، ثم نضيف لتر من مرق اللحم ونتركه حتى ينضج.

نترك الفريك ليبرد، ثم نضيف اللحم والدقة الحلبي والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات.

نحضر وعاء مناسب لطهي الكوسا، ونرص به حلقات البطاطس، ثم نقوم بحشو الكوسا.

يتم رص الكوسا فوق حلقات البطاطس، ثم نضيف باقي المرق ونترك الكوسا على نار متوسطة حتى تنضج تماماً.

وبهذا تكون الكوسا بالفريك جاهزة للتقديم في سفرة أول يوم رمضان.

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