جربي كرات البسبوسة لحلى جديد وغير تقليدي مناسب للعزائم في شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان الكريم تبدأ السيدات وربات البيوت في البحث عن وصفات جديدة للحلويات من أجل تقديمها بعد الإفطار للضيوف في العزائم، فهم يسعون دائماً للتميز والخروج عن التقليدي، ومن المعروف أن البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي تحضر في هذا الشهر، وسوف نقدم لكم وصفة جديدة منها وغير تقليدية يمكن تحضيرها بسهولة وبدون تعب، حيث أنها لا تحتاج وقت كبير، وهي كرات البسبوسة أو ما يسمونها في بعض الدول كرات السميد، وتتميز هذه الحلوى بسهولة تناولها وتحضيرها السريع.

مكونات عمل كرات البسبوسة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

كوب ونصف كوب من السميد.

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين كبار من السمنة ويمكن استبدالها بالزبدة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الهيل المطحون.

طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في البيت

أولاً نحضر وعاء غير لاصق ونضع به السميد، ونقوم بتحميصه على نار هادئة من خلال إضافة السمنة أو الزبدة له، ونستمر في التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون البني الفاتح، ثم نقوم بإضافة جوز الهند إليه ونستمر في التقليب، وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء عن النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

في وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من الماء والسكر ونضعهم على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى ذوبان السكر، وبعد أن يبدأ في الغليان نقوم بغلق النار ونتركه جانباً حتى يبرد، نقوم بوضع خليط السميد والهيل في وعاء ونضيف له مزيج السكر، ونقلب بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك، ونقوم بتركها لمدة نصف ساعة، ثم نشكلها على شكل كرات صغيرة الحجم، وتقدم باردة.