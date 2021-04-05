طريقة عمل الكنافة بالمهلبية في المنزل بأقل التكاليف بوصفة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، تعتبر الكنافة من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات العائلية ولها مذاق رائع وشيء، ويحب تناولها الكثير من الأطفال لهذا تهتم الأمهات بشكل دائم إلى تجهيز الحلويات المفضلة لدى عائلتها لتناولها بجانب الحليب أو الشاي، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقه تجهيز الكنافة بالمهلبية في المنزل بمكونات وخطوات سهلة ومذاقها رائع مثل المحلات الجاهزة.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات

كيلو كنافة

كوب من السكر الناعم

كيلو حليب ملعقتين من السمن أو الزبدة

قطعه مستكة

ملعقة ماء الورد

ملعقتين نشا

القطر، كوب سكر

كوب ماء زهر

ملعقة عصير ليمون

ملعقة ماء ورد

طريقه تجهيز الكنافة بالمهلبية

نقوم بوضع الحليب في وعاء ونضيف إليها السكر وتقلب جيداً حتى يذوب السكر ثم نضع ماء الورد ويتم تسخين الحليب بعد ذلك نقوم بتجهيز كوب نضع فيه نصف كمية من الماء، ونقوم بإضافة النشا وتقليبها وبعد أن تذوب نقوم بإضافتها على الحليب بعد أن يسخن جيداً وبعدين ذلك يتم التقليب ثم عند ملاحظة أن الخليط يزداد حجمه، نقوم برفع من على النار ويترك جانباً حتى يبرد لحين استخدامه.

خطوات عمل الكنافة

نقوم بتكسير وفك شعيرات الكنافة بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة ويتم تقليبها جيدا بعد ذلك نقوم بتجهيز الصينية الخاصة بالكنافة ونضع فيها ملعقتين من السمنة، ونقوم بإضافة نصف كمية الكنافة ولكن يجب وضع السكر البودر على الكنافة بعدها، ويتم تسوية الكنافة في الصينية ثم نقوم بإضافة المهبلية.

بعد ذلك نبدأ بإضافة باقي كمية الكنافة ويتم تسويتها جيدا مع عدم الضغط عليها ونقوم بوضعها في الفرن بعد تسخينه ويترك لمدة 15 دقيقة أو أكثر على نار متوسطة، حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونضع عليها القطة وبعد أن تهدأ وتبرد، يتم تقطيعها ووضعها في طبق التقديم وتناوله وبالهناء والشفا.