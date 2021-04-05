طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وبأقل الامكانيات

الجبنة الرومي ، تعتبر نوع من أنواع الجبنة المطاطية التي تدخل في وجبات متعددة، وتعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الجبن التي توضع في الفرن، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لصنع الجبن في المنزل وبكل سهولة، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والكالسيوم وفيتامين ب ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، ويمكن عملها في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة.

مكونات عمل الجبنة الرومي

تتكون الجبنة الرومي لتحضيرها من بعض المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من القشطة.

ربع كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على كيفية تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-