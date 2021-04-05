طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وبأقل الامكانيات

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الجبنة الرومي ، تعتبر نوع من أنواع الجبنة المطاطية التي تدخل في وجبات متعددة، وتعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الجبن التي توضع في الفرن، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لصنع الجبن في المنزل وبكل سهولة، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والكالسيوم وفيتامين ب ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، ويمكن عملها في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة.مكونات عمل الجبنة الرومي
تتكون الجبنة الرومي لتحضيرها من بعض المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- ربع كوب من القشطة.
- ربع كوب من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من اللبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.
سوف نتعرف على كيفية تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به كمية من الحليب ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي اللبن.
- نقوم بإضافة اللّبن الزّبادي إلى الحليب، ونقلب اللبن بهدوء يمين ويسار لمدة دقيقة.
- نضيف بعد ذلك القشطة مع الاستمرار في التحريك حتي تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج حتي يذوب ثم نضيفه الي خليط الحليب مع الاستمرار في التقليب لمدة عشر دقائق كاملة.
- نقوم بتنزيل إناء الحليب من على النار ونتركه حتي يبرد نسبياً.
- نقوم بتصفية الحليب باستخدام مصفاة ومبطنة بشاش أبيض نظيف حتي يتكون بها اللبن المخثر ونضع عليها شئ ثقيل لمدة يوم كامل حتى يتصف جيداً.
- نقوم بوضع الجبن في شاش أخر ثم نغلفها جيداً ونضعها في المصفاة ونضع شئ ثقيل عليها ولكن في اليوم الثاني.
- نقوم بتغير قطعة القماش على مدار خمس أيام حتى الحصول على القوام المناسب ونتذوق الجبن في اليوم الخامس ومعرفة إذا كان يحتاج وقت آخر أم لا.
- نخرج الجبن من الشاش، ونضعه في قالب، ونحكم إغلاق الوعاء، وندخله الثلاجة إلى حين الاستخدام.
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الجبنة الرومي ، تعتبر نوع من أنواع الجبنة المطاطية التي تدخل في وجبات متعددة، وتعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الجبن التي توضع في الفرن، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة لصنع الجبن في المنزل وبكل سهولة، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والكالسيوم وفيتامين ب ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، ويمكن عملها في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة.مكونات عمل الجبنة الرومي
تتكون الجبنة الرومي لتحضيرها من بعض المكونات التي تعطي لها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- ربع كوب من القشطة.
- ربع كوب من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من اللبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود صحيح الحبة.
سوف نتعرف على كيفية تحضير الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به كمية من الحليب ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي اللبن.
- نقوم بإضافة اللّبن الزّبادي إلى الحليب، ونقلب اللبن بهدوء يمين ويسار لمدة دقيقة.
- نضيف بعد ذلك القشطة مع الاستمرار في التحريك حتي تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج حتي يذوب ثم نضيفه الي خليط الحليب مع الاستمرار في التقليب لمدة عشر دقائق كاملة.
- نقوم بتنزيل إناء الحليب من على النار ونتركه حتي يبرد نسبياً.
- نقوم بتصفية الحليب باستخدام مصفاة ومبطنة بشاش أبيض نظيف حتي يتكون بها اللبن المخثر ونضع عليها شئ ثقيل لمدة يوم كامل حتى يتصف جيداً.
- نقوم بوضع الجبن في شاش أخر ثم نغلفها جيداً ونضعها في المصفاة ونضع شئ ثقيل عليها ولكن في اليوم الثاني.
- نقوم بتغير قطعة القماش على مدار خمس أيام حتى الحصول على القوام المناسب ونتذوق الجبن في اليوم الخامس ومعرفة إذا كان يحتاج وقت آخر أم لا.
- نخرج الجبن من الشاش، ونضعه في قالب، ونحكم إغلاق الوعاء، وندخله الثلاجة إلى حين الاستخدام.
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