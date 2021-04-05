مسحة من كريم الفازلين الطبيعي لتطويل الشعر في المنزل بأقل تكاليف

مسحة من كريم الفازلين الطبيعي لتطويل الشعر الفازلين له تأثير السحر ويعتبر له قوة كبيرة في زيادة نمو الشعر، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، والكثير من النساء يهتمون بشعرهن ويعطون له عناية كبيرة، كما أن الشعر يعتبر هو الأكثر عرضة للتغيرات التي تجعله ضعيف.

يعتبر كريم الفازلين من المنتجات التي لها تأثير كبير على الحفاظ على شعرك وزيادة نموه وتنعيمه فكل ما عليكِ هو وضعه على رأسك والقيام بفرك فروة الرأس جيداً مع الشعر وتتم هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع قبل ذهابك إلى النوم وقومي بتغطية شعرك بغطاء الرأس البلاستيك وعند الاستيقاظ قومي بغسل شعرك بالشامبو.

في حالة إذا كان شعرك دهني ينبغي عليك بعد استخدام الفازلين أن تقومي عند الاستيقاظ بإضافة صودا الخبز إلى الشامبو عندما تقومين بغسل شعرك.

هناك العديد من الوصفات التي يكون فيها الفازلين هو المكون الرئيسي من أجل تطويل الشعر ومن تلك الوصفات ما يلي:

المكونات

فازلين (بمقدار كمية كبيرة حسب طول شعرك).

زيت جوز الهند (بمقدار كافي).

ثوم مفروم (بمقدار ملعقة).

قومي بغلي الماء من أجل عمل حمام بخار للفازلين، وذلك عن طريق وضع الفازلين في طبق ووضعه على الماء المغلي حتى تحصلين على فازلين سائل.

ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند، وقومي بخلطهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً، ثم قومي بوضع الثوم المفروم، وقلبيهم جيداً، قومي الآن بتوزيع كريم الفازلين على شعركِ بالكامل حتى يصل أيضاً إلى فروة الرأس، وبعد الانتهاء أتركيه على شعرك لمدة ستين دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسله بالشامبو، يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.