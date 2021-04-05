طريقة عمل الفول المدمس بسهولة في البيت الطبق الرسمي في السحور بشهر رمضان

نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس حيث أن الفول المدمس يعتبر من أهم الأطباق التي تقدم على مائدة السحور في شهر رمضان، والتي لا يمكن الاستغناء عن وجودها، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة، وتجعله قادر على الصوم، حيث أنه يمنح الجسم الشعور بالشبع لساعات طويلة بسبب احتوائه على العديد من البروتينات التي تلعب دور مهم في ذلك، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة لتضمنوا طبق شهي ولذيذة على المائدة.طريقة عمل الفول المدمس
نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة والمقادير التالية لتحضير ألذ طبق فول في البيت:
- نصف كيلو من حبوب الفول.
- فص واحد من الثوم.
- ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة الحجم من الطحينة.
- عصير ليمون.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- شطة بودرة حسب الرغبة.
- ملعقتين كبار من الزيت.
- أولاً نقوم بتنقية الفول من أي كسور أو شوائب موجودة به، ثم نقوم بنقعه في كمية مناسبة من الماء طوال الليل، وبعد ذلك في اليوم التالي نقوم بتصفية الفول من الماء، ونضعه في حلة دمس الفول، ونغطيه بالماء، ونتركه حتى يستوي جيداً، ونقوم بإضافة الطماطم والثوم إلى الفول، ونتركه حتى يصبح طري.
- بعد أن يستوي الفول نقوم بوضعه في طبق التقديم ونهرسه جيداً، ثم نضيف له الطحينة والملح والشطة والكمون وعصير الليمون، ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بوضع الزيت عليه، ويصبح جاهز للتقديم، ويمكن تقديمه مع سلطة خضراء أو خيار وطماطم شرائح، وبالتالي يصبح لدينا وجبة متكاملة العناصر الغذائية تمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة، وكل عام والجميع بخير وسلامة.
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نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس حيث أن الفول المدمس يعتبر من أهم الأطباق التي تقدم على مائدة السحور في شهر رمضان، والتي لا يمكن الاستغناء عن وجودها، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة، وتجعله قادر على الصوم، حيث أنه يمنح الجسم الشعور بالشبع لساعات طويلة بسبب احتوائه على العديد من البروتينات التي تلعب دور مهم في ذلك، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة لتضمنوا طبق شهي ولذيذة على المائدة.طريقة عمل الفول المدمس
نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة والمقادير التالية لتحضير ألذ طبق فول في البيت:
- نصف كيلو من حبوب الفول.
- فص واحد من الثوم.
- ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة الحجم من الطحينة.
- عصير ليمون.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- شطة بودرة حسب الرغبة.
- ملعقتين كبار من الزيت.
- أولاً نقوم بتنقية الفول من أي كسور أو شوائب موجودة به، ثم نقوم بنقعه في كمية مناسبة من الماء طوال الليل، وبعد ذلك في اليوم التالي نقوم بتصفية الفول من الماء، ونضعه في حلة دمس الفول، ونغطيه بالماء، ونتركه حتى يستوي جيداً، ونقوم بإضافة الطماطم والثوم إلى الفول، ونتركه حتى يصبح طري.
- بعد أن يستوي الفول نقوم بوضعه في طبق التقديم ونهرسه جيداً، ثم نضيف له الطحينة والملح والشطة والكمون وعصير الليمون، ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بوضع الزيت عليه، ويصبح جاهز للتقديم، ويمكن تقديمه مع سلطة خضراء أو خيار وطماطم شرائح، وبالتالي يصبح لدينا وجبة متكاملة العناصر الغذائية تمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة، وكل عام والجميع بخير وسلامة.
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