نستعرض معكم أسرار عمل العجينة القطنية الهشة في المنزل لإعداد وصفات مختلفة، حيث تعتبر المخبوزات بكل أنواعها من الأطعمة الأساسية التي لا يمكننا الاستغناء عنها والعجينة القطنية من وصفات العجين المميزة التي يمكنكِ استخدامها في تحضير عدة وصفات مميزة وشهية، وهي عجينة سهلة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ونعرض لكِ أسرار عمل العجينة القطنية الهشة في المنزل لإعداد وصفات مختلفة بطريقة سهلة.

2 كوب من دقيق المخبوزات الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة ونصف كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

قومي بوضع نصف كمية الحليب والخميرة والسكر معًا وضعيهم في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تنشط الخميرة.

في وعاء عميق قومي بنخل الدقيق وضعي البيكنج بودر والملح واخلطي المكونات الجافة معًا.

بعد أن ينشط خليط الخميرة ثم قومي بإضافة الزبادي والزيت وباقي مقدار الحليب واخلطي كل المكونات جيدًا.

قومي بإضافة المكونات السائلة إلى خليط الدقيق والبيكينج بودر وقومي بعجن العجينة باستخدام يديكِ لمدة عدة دقائق حتى تتداخل كل المكونات معًا وتحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

قومي بوضع العجينة في وعاء عميق مدهون بالزيت وقومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تلاحظي تضاعف حجمها.

قومي بتقطيع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ويمكنكِ تقديمها سادة أو وضع الحشوات المختلفة بها مثل قطع الفراخ أو اللحمة أو الجبن أو حتى الشوكولاتة و المربى حسب الرغبة إلخ.

يمكنكِ تقديم مخبوزات العجينة القطنية ساخنة أو باردة في وجبة الإفطار أو العشاء ويمكنكِ تحضيرها لأطفالك حتى يذهبون بها إلى المدرسة بديل السندوتشات التقليدية.