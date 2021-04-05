بيتزا مقلية بعجينة الخلاط سريعة سهلة بدون فرن بيتزا 10 دقائق

بيتزا المقلية بعجينة الخلاط، ترجع أصولها إلى دول الغربية وبالأخص في إيطاليا بمدينة نابولي، وتشتهر الكثير من المطاعم بطرق مختلفة للتجديد والتنويع في صنع بيتزا، ومنها انتشرت إلي باقي الدول العربية وصنعها في عدد كثيرة من المطاعم، ولكن يوجد بعض من الناس وربات البيوت الذين يفضلون تحضير البيتزا بالمنزل ولضمان جودة صنع بيتزا وتكون نظيفة الصنع أيضا، كما أنها من وصفات سهلة وسريعة التحضير ولكن ما لا يعرفه البعض بأن صنع البيتزا يوجد له سر حتى تكون مثل التي منتشرة في المطاعم، فكل مكون بها له سر سنعرضه لكم سواء في الصلصة أو في عجينة أو حتى في تخمير، حتى تكون العجينة طرية وهشة ومقرمش مثل الجاهزة تماما التي تباع بالمطاعم، فاتبعوا خطوات ونصائح التي لابد من إتباعها للحصول على ما تريده لتحضير اشهر وأسهل أنواع البيتزا المنتشرة حاليا بطريقة مبتكرة.

سنعد معكم أكثر من وصفة لبيتزا الخلاط، والبيتزا العادية الأصلية الشهيرة في كل المطاعم، وبمكونات بسيطة جدا وسهلة التحضير، تناولها كإفطار أو كوجبة غداء، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يمكنك صنع بيتزا أيضا في السحور حيث يمكنك أن تجددي في مطبخك بأشهى أكلات مفضلة لإسرتك.

نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. ربع كوب من زيت النباتي أو زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب وربع الكوب من الماء الدافئ. يمكن زيادة كمية الماء أو أقل على حسب الحاجة. نحتاج إلى ثلاث ملاعق طعام كبيرة من حليب البودرة. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة طعام كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نحتاج إلى بيضة بحرارة الغرفة.

يمكن تحضير تلك البيتزا وتناولها في وجبة الإفطار ويمكن بتلك الطريقة لأي شخص عمل بيتزا حتى لو كان ليس له علم بالمطبخ.

في الخلاط يتم وضع كل المكونات ما عدا الدقيق وتخلط كل مكونات مع بعضها جيدا بالخلاط.

ثم توضع الخليط في وعاء عميق ويضاف عليه الدقيق بالتدريج وتخلط كل مكونات جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة بدون تكتلات.

العجينة شبة متماسكة يكون فيها الخليط مثل فيها قوام الكيك، ثم يسكب العجينة في صينية مدورة مدهونة بالقليل من الزيت ورشة دقيق.

تغطى العجينة اللينة بصوص طماطم ويوضع عليها كل مكونات خضروات التي ترغبين فيها من طماطم وفلفل اخضر مقطع وزيتون مقطع وفطر ونقانق.

ثم في النهاية يتم وضع على وجه البيتزا كمية من الجبن الموتزاريلا أو خليط الجبن وتدخل الصينية الفرن الساخن تأخذ حوالي 10 دقائق حتى تتضح تماما.

نصف كوب من حليب دافئ. عدد بيضة بحرارة الغرفة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت زيتون. عدد اثنين ملعقة صغيرة من الخميرة. عدد ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيتون مقطع شرائح. شرائح من الفلفل الاخضر البارد. ربع كوب من البصل حلقات. نصف كوب من صلصة بيتزا. كوب من جبن موتزاريلا أو جبن شيدر مع رومي. الحشو تونة أو سجق أو نقانق أو لحم مفروم أو صدور دجاج على حسب الرغبة.

يمزج السكر مع الخميرة والحليب وتترك مكونات الخليط جانبا، بوعاء آخر يمزج كل من البيض مع الزيت والدقيق وتقلب جيدا.

ثم يمزج الخليجين معا بالتدريج حتي يكون شكل عجينة متماسكة، ثم يعجن بالماء الدافئ حتى تكون لديك عجينة متناسقة غير لاصقة باليد.

يوضع على كف اليد القليل من الزيت ويتم مسح العجينة به، ويغطى العجين بقماشه جافة وتترك جانبا لمدة ساعة في مكان دافئ، حتى تختمر وتعلو.

ثم يقسم العجين إلى قسمين بعد انتهاء مدة التخمير وتكون ناجحة بعلو العجينة، وتشكل على شكل دوائر سمكها حوالي 1 سم.

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