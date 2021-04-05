طريقة مبتكرة لعمل البسبوسة بدون فرن بخطوات سريعة لشهر رمضان المبارك

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المشهورة للغاية في مصر وبلاد الشام، وهناك طرق كثيرة للغاية لتحضيرها بأشكال عصرية ومبتكرة، مع العلم أن المطبخ الشامي هو مصدر الوصفة إلى جميع المطابخ العربية في الدول الأخرى، وتتسم أنها لذيذة المذاق وخفيفة في الطعم، وتنوع الحشوات الخاصة بها بالشكل الذي يرضي جميع الأذواق، من الممكن حشوها بالكريمة والقشطة والكاسترد والشوكولاتة، مع إمكانية إعدادها بدون الحاجة إلى الفرن، وذلك ما نتناوله اليوم من خلال مقالنا التالي. طريقة عمل البسبوسة دون فرن طريقة عمل البسبوسة دون فرن نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا 3 كوب من دقيق السميد.

5 حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

3 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

1/2 كوب من اللبن السائل.

1/2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

شربات حسب الرغبة.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بخفق البيض تماماً في وعاء كبير، وبعدها نضيف إليه السكر مع الخفق المستمر. نضيف اللبن والبيكنج بودر ونستمر بالخفق. يضاف الحليب المجفف والزيت والفانيلا مع الاستمرار في المزج. أخيراً يضاف السميد والتقليب بملعقة قليلاً حتى تتجانس المكونات. على النار نقوم بدهن مقلاة غير لاصقة بمادة دهنية ونضيف إليها المزيج على نار هادئة. يتم تغطيتها وتترك لمدة 8 دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي. تقلب على الناحية الأخرى وتترك قليلاً حتى تتحمر. ترفع من على النار ويضاف إليها الشربات وتقدم باردة. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

رشة من الفانيلا.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة. طريقة التحضير يتم إضافة جميع المكونات في قدر على النار ما عدا الليمون. نقوم بالتقليب المستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان. تهدأ النار ونقوم بإضافة عصير الليمون. تترك خمس دقائق على نار هادئة قبل الاستخدام. الوسوم

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المشهورة للغاية في مصر وبلاد الشام، وهناك طرق كثيرة للغاية لتحضيرها بأشكال عصرية ومبتكرة، مع العلم أن المطبخ الشامي هو مصدر الوصفة إلى جميع المطابخ العربية في الدول الأخرى، وتتسم أنها لذيذة المذاق وخفيفة في الطعم، وتنوع الحشوات الخاصة بها بالشكل الذي يرضي جميع الأذواق، من الممكن حشوها بالكريمة والقشطة والكاسترد والشوكولاتة، مع إمكانية إعدادها بدون الحاجة إلى الفرن، وذلك ما نتناوله اليوم من خلال مقالنا التالي. طريقة عمل البسبوسة دون فرن طريقة عمل البسبوسة دون فرن نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا 3 كوب من دقيق السميد.

5 حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

3 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

1/2 كوب من اللبن السائل.

1/2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

شربات حسب الرغبة.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بخفق البيض تماماً في وعاء كبير، وبعدها نضيف إليه السكر مع الخفق المستمر. نضيف اللبن والبيكنج بودر ونستمر بالخفق. يضاف الحليب المجفف والزيت والفانيلا مع الاستمرار في المزج. أخيراً يضاف السميد والتقليب بملعقة قليلاً حتى تتجانس المكونات. على النار نقوم بدهن مقلاة غير لاصقة بمادة دهنية ونضيف إليها المزيج على نار هادئة. يتم تغطيتها وتترك لمدة 8 دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي. تقلب على الناحية الأخرى وتترك قليلاً حتى تتحمر. ترفع من على النار ويضاف إليها الشربات وتقدم باردة. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

رشة من الفانيلا.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة. طريقة التحضير يتم إضافة جميع المكونات في قدر على النار ما عدا الليمون. نقوم بالتقليب المستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان. تهدأ النار ونقوم بإضافة عصير الليمون. تترك خمس دقائق على نار هادئة قبل الاستخدام.

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