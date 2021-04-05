نستعرض معكم طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت وإمكانية تناولها وقت إتباع الرجيم، حيث تعد البطاطس المقرمشة إحدى الوجبات الرئيسية التي نتناولها بصورة دائمة حيث أنها من الأصناف المحببة للأطفال والكبار، هذا بسبب المذاق اللذيذ لها بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن البطاطس المقرمشة في الزيت من الأطعمة التي تسبب أضرار كبيرة على صحة الإنسان ويجب الحذر من تناولها بكثرة، ويمكن استبدال البطاطس المقلية في الزيت إلى البطاطس المقرمشة في الفرن بدون قليها في الفرن، حيث أنها في هذه الحالة تكون أقل ضررا للجسم من البطاطس المقلية . طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت مكونات البطاطس المقرمشة خمس حبات من البطاطس .

إناء ماء مغلي على النار.

ربع كوب من الخل .

رشة ملح أو حسب الرغبة . خطوات تحضير البطاطس المقرمشة قبل البدء في تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت يجب أولا أن نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بعد ذلك نبدأ في تجهيز البطاطس وغسلها جيدا بالماء.

نزيل القشرة من حبات البطاطس ويتم تقطيعها أصابع طويلة بالحجم الذي تفضله.

نضع إناء عميق على النار ونضع به ماء وعند الغليان نضيف كل من الملح والخل، بعد ذلك نقوم بإضافة حبات البطاطس من دقيقتين لثلاث دقائق فقط ثم نرفع حبات البطاطس من الماء ونضعها في طبق حتى تبرد .

نحضر الصينية التي يتم وضع البطاطس بها في الفرن ونضع عليها ورقة زبده وبعد ذلك نضع أصابع البطاطس بها، ويتم وضعها في الفرن حوالي نصف ساعة حتى تنضج البطاطس وتصبح مقرمشة .

بهذه الطريقة نكون تمكنا من عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت، وأصبحت صحية لتناولها وأقل ضررا، بالإضافة إلي أنها تجنب الإنسان من التعرض لعسر الهضم، وتقوى من جهاز المناعة. خطوات تحضير البطاطس المقرمشة الوسوم

نستعرض معكم طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت وإمكانية تناولها وقت إتباع الرجيم، حيث تعد البطاطس المقرمشة إحدى الوجبات الرئيسية التي نتناولها بصورة دائمة حيث أنها من الأصناف المحببة للأطفال والكبار، هذا بسبب المذاق اللذيذ لها بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن البطاطس المقرمشة في الزيت من الأطعمة التي تسبب أضرار كبيرة على صحة الإنسان ويجب الحذر من تناولها بكثرة، ويمكن استبدال البطاطس المقلية في الزيت إلى البطاطس المقرمشة في الفرن بدون قليها في الفرن، حيث أنها في هذه الحالة تكون أقل ضررا للجسم من البطاطس المقلية . طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت مكونات البطاطس المقرمشة خمس حبات من البطاطس .

إناء ماء مغلي على النار.

ربع كوب من الخل .

رشة ملح أو حسب الرغبة . خطوات تحضير البطاطس المقرمشة قبل البدء في تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت يجب أولا أن نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بعد ذلك نبدأ في تجهيز البطاطس وغسلها جيدا بالماء.

نزيل القشرة من حبات البطاطس ويتم تقطيعها أصابع طويلة بالحجم الذي تفضله.

نضع إناء عميق على النار ونضع به ماء وعند الغليان نضيف كل من الملح والخل، بعد ذلك نقوم بإضافة حبات البطاطس من دقيقتين لثلاث دقائق فقط ثم نرفع حبات البطاطس من الماء ونضعها في طبق حتى تبرد .

نحضر الصينية التي يتم وضع البطاطس بها في الفرن ونضع عليها ورقة زبده وبعد ذلك نضع أصابع البطاطس بها، ويتم وضعها في الفرن حوالي نصف ساعة حتى تنضج البطاطس وتصبح مقرمشة .

بهذه الطريقة نكون تمكنا من عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت، وأصبحت صحية لتناولها وأقل ضررا، بالإضافة إلي أنها تجنب الإنسان من التعرض لعسر الهضم، وتقوى من جهاز المناعة. خطوات تحضير البطاطس المقرمشة

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