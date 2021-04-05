أسرع عشاء.. فطيرة العشر دقائق بمكونات بسيطة لألذ وجبة اقتصادية حلو أو حادق

تعد فطيرة العشر دقائق من اسرع أنواع المعجنات التي يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة ويسر، كما أن مكوناتها بسيطة جداً، ولا تحتاج للكثير من العجن أو للكثير من الوقت أيضاً، ويمكن حشوها بأي نوع جبن مفضل لديكِ، كما يمكن وضع بواقي الكفتة أو البانيه او اللحوم أو قطع الدجاج المتبقية من وجبة الغذاء، وأيضاً يمكن حشوها بالخضروات والجبن فقط، والطعم رائع وغنية بالقيم الغذائية. فطيرة العشر دقائق فطيرة العشر دقائق المقادير: ٢ كوب دقيق (٢٥٠ جرام).

رشة ملح للعجن.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كوب الا ربع إلى كوب حليب، ويحدد حسب العجينة، فكلما احتاجت أزدنا. للحشو: جبن فيتا وموتزريلا وبسطرمة.

أو أي بواقي لحم أو دجاج متبقي من الغذاء.

أو تونة مصفاه من الزيت جيداً. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق قومي بنخل الدقيق مرتين جيداً كي تحصلي على فطائر ذات قوام مميز.

ضعى البيكنج بودر والملح على الدقيق وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الزيت والحليب واعجني بيديكِ أو بالعجان الكهربي حسب الرغبة والمتوفر.

قطعي العجينة إلي قطع دائرية وتترك لتستريح لمدة عشر دقائق فقط.

ابدأي بفرد العجينة بسمك يقدر بنحو سنتي تقريباً، ويكون سمكها رقيق نوعاً ما مثل عجينة الفطير الشرقي.

صعي طبقة من العجين المفرود في صينية ثم احشيها بأي حشو مرغوب به، ثم ضعي طبقة اخرى من العجين فوقها.

تدخل الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وانتبهي لأنها لا تستغرق سوى عشر دقائق وربما أقل.

في حالة النضج من أسفل يمكنكِ تشغيل الشواية لتسوية الوجه جيداً. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق تقدم فطيرة العشر دقائق مع المشروب المفضل لأفراد أسرتك، ويمكن استخدامها كوجبة غذاء سريعة وموفرة واقتصادية ولذيذة الطعم، سيحبها كل من يتناولها، كما يمكن استخدام نفس العجينة لعمل الحواوشي الاسكندراني أيضاً أو عمل الفطائر الحلوة بعد حشوها بالمهلبية. الوسوم

تعد فطيرة العشر دقائق من اسرع أنواع المعجنات التي يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة ويسر، كما أن مكوناتها بسيطة جداً، ولا تحتاج للكثير من العجن أو للكثير من الوقت أيضاً، ويمكن حشوها بأي نوع جبن مفضل لديكِ، كما يمكن وضع بواقي الكفتة أو البانيه او اللحوم أو قطع الدجاج المتبقية من وجبة الغذاء، وأيضاً يمكن حشوها بالخضروات والجبن فقط، والطعم رائع وغنية بالقيم الغذائية. فطيرة العشر دقائق فطيرة العشر دقائق المقادير: ٢ كوب دقيق (٢٥٠ جرام).

رشة ملح للعجن.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كوب الا ربع إلى كوب حليب، ويحدد حسب العجينة، فكلما احتاجت أزدنا. للحشو: جبن فيتا وموتزريلا وبسطرمة.

أو أي بواقي لحم أو دجاج متبقي من الغذاء.

أو تونة مصفاه من الزيت جيداً. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق قومي بنخل الدقيق مرتين جيداً كي تحصلي على فطائر ذات قوام مميز.

ضعى البيكنج بودر والملح على الدقيق وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الزيت والحليب واعجني بيديكِ أو بالعجان الكهربي حسب الرغبة والمتوفر.

قطعي العجينة إلي قطع دائرية وتترك لتستريح لمدة عشر دقائق فقط.

ابدأي بفرد العجينة بسمك يقدر بنحو سنتي تقريباً، ويكون سمكها رقيق نوعاً ما مثل عجينة الفطير الشرقي.

صعي طبقة من العجين المفرود في صينية ثم احشيها بأي حشو مرغوب به، ثم ضعي طبقة اخرى من العجين فوقها.

تدخل الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وانتبهي لأنها لا تستغرق سوى عشر دقائق وربما أقل.

في حالة النضج من أسفل يمكنكِ تشغيل الشواية لتسوية الوجه جيداً. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق تقدم فطيرة العشر دقائق مع المشروب المفضل لأفراد أسرتك، ويمكن استخدامها كوجبة غذاء سريعة وموفرة واقتصادية ولذيذة الطعم، سيحبها كل من يتناولها، كما يمكن استخدام نفس العجينة لعمل الحواوشي الاسكندراني أيضاً أو عمل الفطائر الحلوة بعد حشوها بالمهلبية.

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