طريقة عمل المدلعة الأصلية حلويات رمضان للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل المدلعة، من ألذ الحلويات وأشهرها في مصر خاصة في مدينة دمياط و طنطا، وتتكون من مزيج القشطة والكنافة و البسبوسة؛ لذلك تعتبر خيار رائع لحلويات رمضان سهلة وبسيطة وطعم يبهر أسرتك، في المقالة نقدم طريقة عمل المدلعة الأصلية حلويات رمضان علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل المدلعة الأصلية

تتكون المدلعة من 3 طبقات من: البسبوسة، والكنافة، والكريمة، وطبقة أخيرة من صوص الكراميل، والآن نقدم طريقة عمل كلاً منهم بمكونات سهلة وبسيطة.

كوب ونص دقيق سميد.

ملعقتين كبار لبن باودر.

نص كوب سكر.

نص كوب سمنة مع زيت.

كوب لبن.

معلقتين جوز هند.

ملعقة صغيرة من بكينج باودر.

رشة ملح.

ملعقتين عسل ابيض.

مكونات البسبوسة

طريقة التحضير: في طاسة علي النار، قومي بتحميص اللبن الباودر باللون الذهبي مع التقليب المستمر، حتى لا يحترق .

ارفعيه من علي النار بعد أن يأخذ اللون الذهبي، وأضيفيه إلي دقيق السماونيلا دقيق البسبوسة.

ثم أضيفي إليه نص كوب سكر ورشة ملح وملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقتين كبار جوز هند قلبيهم معاً جيداً واخلطيهم معاً.

ثم أضيفي السمنة والزيت دافئين علي النار، وقومي بتقليب المواد الدهنية علي البسبوسة ، حتى تشرب كل حبيبات الدقيق السمنة والزيت.

، حتى تشرب كل حبيبات الدقيق السمنة والزيت. ثم أضيفي كوب من اللبن الدافئ وملعقتين من العسل الأبيض، قومي بإذابة العسل في اللبن ولا تقومي بعجنها كثير، فقط قومي بإدخال اللبن مع المكونات فقط، حتى لا تنشف البسبوسة.

ثم قومي بدهن صينية البسبوسة بسمنة بلدي، وقومي بصب الخليط وتوزيعه في الصينية علي فرن 180 درجة، حتى تحمر البسبوسة ونحضر الشربات لحلوى المدلعة .

طريقة تحضير شربات المدلعة

سنقوم بتحضير الشربات المهمة في تحضير المدلعة ولكن سنأخذ 3/4 كوب للبسبوسة فقط، وال 1/4 الأخر لتسقية الكنافة في الخطوة التالية.

كوب كبير سكر.

كوب كبير ماء.

ضعي المكونات علي النار حتى الغليان، وضعي 3/4 كوب من الشربات ساخن علي البسبوسة ساخنة.

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طريقة عمل الكنافة

الطبقة الثانية من حلوى المدلعة هي الكنافة لتكتمل طريقة تحضير المدلعة إليك المكونات:

1/4 كيلو كنافة .

1/2 كوب سمنة بلدي .

1/4 كوب سكر باودر.

قومي بتقليب الكنافة مع السمنة، وإليهم السكر الباودر وفي قالب تشيز كيك مدهون بالسمنة، ضعي به الكنافة وقومي بتبطينها في القالب جيدا وأدخليها الفرن تأخذ لون من فوق وتحت، لحين تحضير كريمة المدلعة.

كوب كريم شانتيه خام .

نص كوب سكر باودر.

كوب من لبن مثلج.

كريمة المدلعة

أخلطيهم معاً مدة من 4 ل 7 دقائق بالمضرب الكهربائي، حتى تحصلي علي قوام كريم الشانتيه.

ثم أضيفي علبة من القشطة؛ لإعطائها الطعم الغني، ومع الخلط حتى تتجانس المكونات وتحصلي علي قوام كريمي ل كريمة المدلعة.

ثم بعد خروج الكنافة من الفرن، قومي بتسقيتها بالربع الباقي من الشربات المتبقي، وضعي طبقة من الكريمة ثم أفردي علي الكنافة.

وقومي بتفتيت البسبوسة وضعي طبقة منها علي طبقة الكريمة، ثم ضعي طبقة من الكريمة أخري، ثم نقوم بعمل طبقة صوص الكريم للوش والتزيين، وتلك ألذ طريقة عمل المدلعة.