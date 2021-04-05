حضري كيكة البسكويت اللذيذة بكل سهولة وبطعم يبهر ضيوفك

تعتبر كيك البسكويت من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بأنها سهلة وسريع ولا تستغرق وقت على الإطلاق، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة عمل كيك البسكويت.

طريقة عمل كيكة البسكويت

المقادير:

تتسم المكونات بأنها بسيطة وغير مكلفة ويمكن شرائها من أي متجر وإليكم المكونات في السطور الآتية:

كأسان من البسكويت المطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقادير الطبقة الثانية

ثلاثة بيضات.

نصف كأس من السكر.

زبدة أو بديل لها نصف كأس من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الحليب.

مقادير الطبقة الثالثة

قشطة.

ثلث كأس من الحليب.

كأس من السكر.

جبنة كيري.

ملعقة من الكاكاو.

خطوات تحضير كيكة البسكويت

تتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بالسهولة فلا تستغرق الكيكة وقت في التحضير وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البسكويت: