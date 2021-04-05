حضري كيكة البسكويت اللذيذة بكل سهولة وبطعم يبهر ضيوفك

تعتبر كيك البسكويت من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بأنها سهلة وسريع ولا تستغرق وقت على الإطلاق، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة عمل كيك البسكويت.طريقة عمل كيكة البسكويت
المقادير:
تتسم المكونات بأنها بسيطة وغير مكلفة ويمكن شرائها من أي متجر وإليكم المكونات في السطور الآتية:
- كأسان من البسكويت المطحون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
مقادير الطبقة الثانية
- ثلاثة بيضات.
- نصف كأس من السكر.
- زبدة أو بديل لها نصف كأس من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الحليب.
مقادير الطبقة الثالثة
- قشطة.
- ثلث كأس من الحليب.
- كأس من السكر.
- جبنة كيري.
- ملعقة من الكاكاو.
تتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بالسهولة فلا تستغرق الكيكة وقت في التحضير وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البسكويت:
- أول خطوة يتم خلط فيها مكونات الطبقة الثانية مع بعضها البعض جيداً وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البيض والسكر والخل والزبدة والحليب السائل.
- يتم خلط المكونات جيداً لحين أن تتماسك مع بعضها البعض.
- يتم إيقاف الخلاط بعد مرور خمسة دقائق وبعد ذلك يتم خلط مقادير الطبقة الأولى وحدها مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تفتيت مكونات الطبقة الأولى سوياً.
- يتم إحضار صينية ويتم دهنها بالزبدة.
- يتم وضع جميع المكونات في الصينية وبعد ذلك يتم إشعال الفرن.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها في الفرن لحين أن ينضج الخليط وبالشكل النهائي، يتم إخراج الصينية ويتم تبرديها.
- بعد ذلك يتم وضع مكونات الطبقة الثالثة في الخلاط ويتم خلطها مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك يتم وضع كمية من الكريمة البيضاء مع الكاكاو في الخلاط ويتم خلطهم لحين أن يظهر أمامكم كيكة برغوة.
- يتم تزين الكيك باستخدام الكريمة البيضاء التي تم تحضيرها، يتم وضع كريمة الكاكاو في كيس خاص بالتزيين.
- بعد ذلك يتم تزيين وجه الكيكة بالشكل المناسب وبالهناء على الجميع.
الوسوم
تعتبر كيك البسكويت من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بأنها سهلة وسريع ولا تستغرق وقت على الإطلاق، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة عمل كيك البسكويت.طريقة عمل كيكة البسكويت
المقادير:
تتسم المكونات بأنها بسيطة وغير مكلفة ويمكن شرائها من أي متجر وإليكم المكونات في السطور الآتية:
- كأسان من البسكويت المطحون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
مقادير الطبقة الثانية
- ثلاثة بيضات.
- نصف كأس من السكر.
- زبدة أو بديل لها نصف كأس من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الحليب.
مقادير الطبقة الثالثة
- قشطة.
- ثلث كأس من الحليب.
- كأس من السكر.
- جبنة كيري.
- ملعقة من الكاكاو.
تتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بالسهولة فلا تستغرق الكيكة وقت في التحضير وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك البسكويت:
- أول خطوة يتم خلط فيها مكونات الطبقة الثانية مع بعضها البعض جيداً وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البيض والسكر والخل والزبدة والحليب السائل.
- يتم خلط المكونات جيداً لحين أن تتماسك مع بعضها البعض.
- يتم إيقاف الخلاط بعد مرور خمسة دقائق وبعد ذلك يتم خلط مقادير الطبقة الأولى وحدها مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تفتيت مكونات الطبقة الأولى سوياً.
- يتم إحضار صينية ويتم دهنها بالزبدة.
- يتم وضع جميع المكونات في الصينية وبعد ذلك يتم إشعال الفرن.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها في الفرن لحين أن ينضج الخليط وبالشكل النهائي، يتم إخراج الصينية ويتم تبرديها.
- بعد ذلك يتم وضع مكونات الطبقة الثالثة في الخلاط ويتم خلطها مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك يتم وضع كمية من الكريمة البيضاء مع الكاكاو في الخلاط ويتم خلطهم لحين أن يظهر أمامكم كيكة برغوة.
- يتم تزين الكيك باستخدام الكريمة البيضاء التي تم تحضيرها، يتم وضع كريمة الكاكاو في كيس خاص بالتزيين.
- بعد ذلك يتم تزيين وجه الكيكة بالشكل المناسب وبالهناء على الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كيكة البسكويت اللذيذة بكل سهولة وبطعم يبهر ضيوفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.