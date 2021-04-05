طريقة عمل الكولاجين هينور بشرتك بكل سهولة من المنزل بأقل التكاليف

الحصول على بشرة نضرة وفاتحة خالية من الشوائب هو حلم لدى كل فتاة، فالبشرة الصحية هي التي تجعلكِ تبدين جميلة وجذابة دون أن تحتاجي إلى وضع أي مكياج على وجهك والكولاجين من العناصر الهامة للبشرة وله الكثير من الفوائد وسوف نعرض لكِ، وصفات طبيعية يمكنكِ إعدادها وبذلك الكولاجين هينور بشرتك بكل سهولة من المنزل.

نقدم لكم عبر موقعنا وصفات لتحضير ماسكات غنية بالكولاجين من المنزل

وصفة البيض والصبار:

قومي بإحضار بيضة وخذي منها البياض وضعي عليه ملعقة صغيرة من النشا ومعلقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الصبار واخلطي كل المكونات وقومي بوضع الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله باستخدام الماء الفاتر.

وصفة عسل النحل والزبادي:

قومي بإحضار 2 ملعقة صغيرة من الزبادي وضعي عليها نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل واخلطي المكونات حتى تتأكدي من ذوبان العسل ثم قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة أو حتى يجف.

وصفة اللبان الدكر

قومي بوضع ثلاث ملاعق صغيرة من اللبان الدكر في كوب من الماء واتركيها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتحول الماء إلى اللون الأبيض ثم قومي بتصفية الماء ووضعه في زجاجة في الثلاجة يمكنكِ استخدامها طوال اليوم.