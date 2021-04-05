أسهل طريقة لعمل كيكة الكيوي اللذيذة في المنزل بمكونات اقتصادية

تعتبر الكيوي من الفواكه المميزة ويختلف مذاقها عن الأنواع الأخرى من الفواكه وذلك بسبب إحتواء الكيوي على أصناف عديدة يصل عددها حتى ثلاثين نوع كما يعتبر مذاقها لذيذ وشهي بالنسبة للكثير من الأشخاص والأطفال ويدخل الكيوي في تحضير الكيك بإستمرار فهو أكثر أنواع الفواكه التي يمكن أن تتوافر في تزيين الكيك وتحضيره ويرجع ذلك للشكل واللون الذي يتميز به ومذاقه لذلك تتسائل الأمهات كيف يمكن إدخال فاكهة الكيوي كمكون أساسي في تحضير الكيك وليس في التزيين فقط للإستفادة من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها الكيوي لذلك موضوع اليوم هو طريقة تحضير كيك الكيوي في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الكيوي طريقة عمل كيكة الكيوي المكونات: كأس ونصف من السميد.

كأسين من شرائح الكيوي.

اثنين حبات من البيض.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من السكر البودرة الناعم.

كيس من الفانيليا وآخر من البيكنج باودر.

كأس من عصير الكيوي الطازج. طريقة التحضير البدء بالطريقة الطبيعية عن طريق إخفاق كلاً من البيض والفانيليا معاً. ثم إضافة السكر وبعد خلط المكونات نقوم بإضافة باقي المكونات من الزيت وعصير الكيوي ونخفق المكونات جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي. نترك الخليط السائل جانباً وننتقل إلي السميد. نقوم بتقليب السميد مع البيكنج باودر في طبق واسع ونسكب خليط البيض على السميد ونقلبهم معاً بالملعقة الخشبية للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يصبح ساخناً. ونقوم بتجهيز الصينية أو قالب الكيك بالزيت مع رشة من الدقيق ووضع خليط الكيك في الفرن لمدة أربعين دقيقة دون فتح الفرن أثناء تلك الفترة حتى لا يهبط حجم الكيك وبعد خروجها من الفرن نقوم بتزيينها بالكريمة المخفوقة. ثم نضع شرائح الكيوي التي تم تجهيزها من قبل ويمكن تقديمها بعد ذلك. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الكيوي من الفواكه المميزة ويختلف مذاقها عن الأنواع الأخرى من الفواكه وذلك بسبب إحتواء الكيوي على أصناف عديدة يصل عددها حتى ثلاثين نوع كما يعتبر مذاقها لذيذ وشهي بالنسبة للكثير من الأشخاص والأطفال ويدخل الكيوي في تحضير الكيك بإستمرار فهو أكثر أنواع الفواكه التي يمكن أن تتوافر في تزيين الكيك وتحضيره ويرجع ذلك للشكل واللون الذي يتميز به ومذاقه لذلك تتسائل الأمهات كيف يمكن إدخال فاكهة الكيوي كمكون أساسي في تحضير الكيك وليس في التزيين فقط للإستفادة من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها الكيوي لذلك موضوع اليوم هو طريقة تحضير كيك الكيوي في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الكيوي طريقة عمل كيكة الكيوي المكونات: كأس ونصف من السميد.

كأسين من شرائح الكيوي.

اثنين حبات من البيض.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من السكر البودرة الناعم.

كيس من الفانيليا وآخر من البيكنج باودر.

كأس من عصير الكيوي الطازج. طريقة التحضير البدء بالطريقة الطبيعية عن طريق إخفاق كلاً من البيض والفانيليا معاً. ثم إضافة السكر وبعد خلط المكونات نقوم بإضافة باقي المكونات من الزيت وعصير الكيوي ونخفق المكونات جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي. نترك الخليط السائل جانباً وننتقل إلي السميد. نقوم بتقليب السميد مع البيكنج باودر في طبق واسع ونسكب خليط البيض على السميد ونقلبهم معاً بالملعقة الخشبية للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يصبح ساخناً. ونقوم بتجهيز الصينية أو قالب الكيك بالزيت مع رشة من الدقيق ووضع خليط الكيك في الفرن لمدة أربعين دقيقة دون فتح الفرن أثناء تلك الفترة حتى لا يهبط حجم الكيك وبعد خروجها من الفرن نقوم بتزيينها بالكريمة المخفوقة. ثم نضع شرائح الكيوي التي تم تجهيزها من قبل ويمكن تقديمها بعد ذلك. طريقة التحضير

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